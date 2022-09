– Az univerzum egyik legszebb tevékenysége a szőlészet-borászat – mondta Rónai Péter. – A birtokon ilyenkor mindig van tennivaló, nincs üresjárat, s épp ez vonz. Azt csinálom, amihez kedvem van, édesapám és barátom is segít a munkában, együtt dolgozunk, a napokban oportót szedtünk.

Két fehér autó áll a bejárat előtt. Kaptunk némi támpontot a házigazdától, hogy miről ismerjük fel a szentpáli úti pincét. Ahogy lekanyarodtunk a forgalmas útról, néhány száz méter után megkapó látvány tárult elénk. Porták, kis kertek és gyönyörű környezet fogadja az érkezőt, s csend és nyugalom. A 45 éves férfi tökéletesen érzi magát. A pincés házat tíz éve vásárolták. A kerthez 13 sor szőlő tartozik, zweigelt, oportó, zalagyöngye, és szürkebarát is terem. A saját szőlőhöz Villányban zenitet és királyleánykát vásároltak, Kishegyről kékfrankost is hoznak.

Fotós: Lang Róbert

– Az utóbbi időben teljesen ráfeszültem a szőlőre, borászkodásra, s a pálinkakészítés rejtelmei is érdekelnek – mondta mosolyogva Rónai Péter. – Korábban gyakran jártunk Villányba, s idővel egyre inkább foglalkoztatni kezdett a bor, s az ehhez kapcsolódó szokások, hagyományok. Itt teljes nyugalomban, szinte átszellemülten vagyunk.

Kelemen Sándor a kaposfüredi szőlőtermesztők csapatát erősíti. Ezerfürtű, göcseji zamatos és bianca: ezekből a fajtákból nagyjából négy mázsára számít. A 300 kilóra becsült olaszrizling szedése két hét múlva esedékes. A család már felkészült a szüretre, elmosták a dézsákat, edényeket.

– A finom bor titka szerintem a minőségi alapanyag, a jó pince és a szakértelem – hangsúlyozta a 65 éves gazda. – A barátokkal szüretelünk a hétvégén, kilencen leszünk, s már a menü is megvan. Reggel frissen sütött lángost eszünk, ebédre babos káposztát. A szüret összehozza a családokat, a barátokat.

Nem úszták meg az aszályt Füreden

Kurucz János, a Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesületének elnöke szerint aligha véletlen, hogy egyre népszerűbb a hobbiborászkodás. A szőlőtermesztés sikerélményt nyújt a gazdának, azonnal látszik az eredmény, és a boldogság forrása a saját bor. Náluk a kékfrankos, illetve az olaszrizling a jellemző, de megtalálható a pinot blange és a syraz is.

– Közösségünket 1995-ben 64-en alapítottuk – mondta. – Egy időben 154 tagja is volt a csapatnak, most 120-an vagyunk. Kiöregszik egy generáció, de a környéken általában fiatalok veszik meg a telket, a szőlőt, a pincét, akik építkezni, fejleszteni akarnak. S nálunk fontos változást jelent, hogy az önkormányzattal közösen kiépítjük a vízvezetékrendszert, jelenleg ennek a tervezése folyamatban van. Addig még bőven van feladat, hétvégén az egyik barátomnál olaszrizlinget szüretelünk. Az idén a cukorfok nem olyan, amilyet vártunk, de a mennyiség sok birtokon egészen kedvező. Szépek, egészségesek a szőlőszemek, bár az aszályt mi sem úsztuk meg. Fajtája válogatja, a zweigeltből kevesebb termett, de kékfrankosból és blauburgerből kedvezőnek ígérkezik a termés.