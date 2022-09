Átlagosan 6,6 tonna búzát takarított be hektáronként a Magyaratádi Barátság Szövetkezet. A napokban végeztek a napraforgóval is, hektáronként 3,6 tonna terményt arattak le. Még a kukorica van vissza és már kezdik az őszi talaj-előkészítést. – Árpát vetünk, szerencsére van még műtrágyánk, tonnáját 400 ezer forintért szereztük be – mondta Lackovics Sándor, a szövetkezet elnöke. – Most beszerezhető a pétisó, de folyamatosan nő az ára, közben pedig a termények felvásárlási ára csökken.

– 8,6-os volt a napraforgó nedvességtartalma, nagy többletköltséggel jár a szárítása, emiatt csak a napokban állunk neki a betakarításának – mondta Udvaros Zoltán, látrányi gazdálkodó. Gyenge a termésátlag a Balaton térségében, az aszály miatt nagy a kiesés. Ősszel rozsot, tritikálét és búzát fognak vetni. – 407 ezer forintért vettük a műtrágya tonnáját, ez őrületes költség. Sok gazda hitelből vásárol be. Nekünk is kellene még, de inkább olyan növényeket vetünk, amelyeknek kevesebb a pétisóigénye. Csökkentjük a kukorica és a napraforgó vetésterületét – mondta a gazdálkodó.

– Nem lehet szerves trágyával kiváltani a műtrágyát – mondta Tóth István növényvédelmi szakmérnök. – Szükség van a foszforra és káliumra, különben a jövő évi termés jelentősen csökken. A modern szántóföldi növényfajták igénylik a tápanyagot.



Kell a drága is

Két év alatt nyolcszorosára drágult a műtrágya. Tavasszal még tonnáját 250 ezer forintért adták, most 400 ezer fölé emelkedett az ára. – Ahogy megrendeltük, rögtön meg is van a gazdája – mondta Hanyecz Imre, a kaposvári MG Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. – Nem könnyű hozzájutni a műtrágyához. A svájci cégcsoportjukhoz tartozó marosvásárhelyi műtárgyagyár a magas gázárak miatt hónapok óta nem működik.



