- A Dél-Dunántúlon korábban hét tankerülettel álltunk kapcsolatban és összességében közel 55 ezer diáknak szállítottunk iskolatejet – mondta Szommer Gábor, a kaposvári Fino-Food Kft. kereskedelmi vezetője. – Cégünk – remélhetőleg csak – átmenetileg felfüggeszteni kényszerült az iskolatej-kiszállítást Baranyában és Tolnában, valamint a siófoki tankerület kivételével Somogyban is.

Szommer Gábor hangsúlyozta, a kaposvári tankerület esetében a 2022–2023-as tanévre vonatkozó szerződés-módosítást nem hagyta jóvá a számunkra szükséges határidőig az Államkincstár. A program folytatásának gazdasági biztonsága így számukra ellehetetlenült, ezért a tejüzem elállni kényszerült a megállapodás végrehajtásától. Így a dél-dunántúli régióban a korábbi hét tankerület helyett egynek szállítanak iskolatejet. A kereskedelmi vezető kiemelte, az iskolatej programban több mint 10 éve vesznek részt, amit kezdetek óta fontosnak tartanak. Súlyos gondot jelent azonban számukra, hogy az elmúlt egy évben jelentősen, csaknem 70 százalékkal megnőttek a kiadásaik. Így ahol lejárt az iskolatej-szerződésük, ott módosítást kezdeményeztek. A kaposvári tejüzem tetemes költségnövekedésének egy kis részét – nagyjából 30 százalékot – szeretett volna áraiban érvényesíteni. A siófoki tankerülettel nem álltak el a szerződéskötéstől, mivel az a megállapodás megfelelő gazdasági hátteret jelent számukra, s a rövid határidő ellenére fel tudtak készülni a szállításokra.

A csaknem 250 dolgozót foglalkoztató kaposvári tejüzemben naponta közel 150 ezer liter tejet dolgoznak fel, az iskolatej programban tejet, gyümölcsjoghurtot és sajtkrémet is kapnak a gyermekek. Kaposvárról – az új tanévben – hétfőn indítják útnak az első szállítmányt.

Megkérdeztük a Kaposvári Tankerületet, folytatódik-e az idén is a kaposvári iskolákban az iskolatej program, s ha igen, mikortól. A szerkesztőségünknek megüldött írásos válaszukban az áll: az Iskolatej és Iskolagyümölcs Program folytatódik, a megvalósításhoz szükséges forrást az Agrárminisztérium biztosítja a Magyar Államkincstáron keresztül. Hozzátették: a szállítások Kaposváron ebben a tanévben még nem indultak el. A programról bővebb információval az Agrárminisztérium tud szolgálni.



A Fino-Food Kft. elkötelezett a program folytatásában

– Szerintem az iskolatej program az egyik legsikeresebb táplálkozás-edukációs kezdeményezés az Európai Unióban és Magyarországon – emelte ki Szommer Gábor. – Családi középvállalatként elkötelezettek vagyunk a folytatásban, mivel nagyon fontos szerepet tölt be hosszú távon is, s szociális szempontból is rendkívül lényeges régiónkban. Az elmúlt időszakban országosan évente közel ötmilliárd forint költségvetési forrást fordítottak erre a célra, ami a következő időben vélhetően jelentősen csökkenhet. Véleményem szerint ahhoz, hogy a korábbi időszakhoz hasonló minőségi, mennyiségi színvonalon folytatódhasson az iskolatej program a 2023–2024-es tanévben, közel 10 milliárd forintos központi forrásra lenne szükség.



Az iskolatej program korábban jól működött, jó volt a cégnek és a gyerekeknek is

Fotóill.: Muzslay Péter

Egy év alatt csaknem 70 százalékkal emelkedtek a cég kiadásai