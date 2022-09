Pengeélen táncol a települések idei költségvetése. A megnövekedett energiaárak és más kiadások miatt az önkormányzatok kénytelenek több helyen is „megfogni” a pénzt. Sall István, Somogyfajsz polgármestere érdeklődésünkre elmondta, amíg van pénze a falunak, addig fizetik a fűtés és a villamosenergia számlát, de ha elfogy, akkor nem tudják hogyan egyenlítik ki a csekkeket.

– Most szerveztük volna meg a falunapot, de úgy döntöttünk, nem tartjuk meg. Ezzel egymillió forintot spórolunk – mondta a polgármester. – Most újítottuk fel a polgármesteri hivatal épületét. Korszerűsítettük a fűtésrendszert is és olyan kazánnal szereltük fel, ami nemcsak gázzal, hanem fával is tud fűteni. Ezáltal sok pénzt tudunk megtakarítani – tette hozzá Sall István.

Hetesen is odafigyelnek a gazdálkodásra. Pavelka Béla polgármester elmondta, kevesebbet mennek az önkormányzati járművekkel és gépekkel, azokat az épületeket pedig, amelyeket alig használnak csak minimálisan fűtenek majd a téli időszakban. Az óvodát hamarosan klímával szerelik fel, hogy rásegítsenek a fűtésre. Pavelka Béla kiemelte, idén elmaradt a falunap, ezzel kétmillió forintot spóroltak meg.

Bőszénfán hamarosan átalakítják a szociális támogatási rendszert, hogy akik a megnövekedett energiaárak és más kiadások miatt nehezebb helyzetbe kerülnek, azokat jobban tudják támogatni. Nyitrai István polgármester megkeresésünkre elmondta, többféleképpen próbálnak pénzt spórolni a falunak. Elgondolkodtak már azon is, hogy a közvilágítást éjszakára kikapcsolják. A tervek szerint miután az utolsó busz is megérkezett a faluba, rá fél órára teljes sötétségbe borulna a település. Éjjel fél 12-től hajnali négy óráig csak az indokolt helyeken világítana a lámpa. Nyitra István hozzátette, a diákszállót a téli időszakban csak akkor adják ki, ha egyszerre legalább 15-en foglalnak szállást.

Heresznyén nem tartanak a drága energiától. A legtöbb intézményt fával fűtik majd. A településnek jelenleg több mint 200 köbméter tüzelője van. Rengel László, a falu vezetője elmondta, a családokat is tudják majd támogatni tüzelővel és az év vége felé 30-40 ezer forint között rezsitámogatást is adnak.

Egész évben segítik a családokat

A mintegy 400 lelkes Gigében megelőző gondoskodással, egész évben segítik a rászoruló családokat. Bálint Ildikó, a település polgármestere elmondta, a helyieknek havonta adnak lakásfenntartási támogatást. Ennek az összege legfeljebb 6000 forint. Emellett külön segítik a gyerekeket és az időseket. Bálint Ildikó kiemelte, mivel többféleképpen támogatják a családokat, ezért az ott élők külön rendkívüli segélyért nem szoktak sorba állni. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy a megemelkedett rezsiszámlák és a kiadások miatt a következő hónapokban mennyien igényelnek majd plusz támogatást.