A 2018-as rekordévhez hasonló nyarat zárt idén az Igali Gyógyfürdő. A létesítményben júniusban 25 ezer 461-en, júliusban 38 ezer 539-en, augusztusban 38 ezer 155-en fordultak meg. A legtöbben pünkösdvasárnap voltak a fürdőben. Gellért Attila marketingvezető érdeklődésünkre elmondta, a következő hónapokban várhatóan fokozatosan csökken majd a vendégforgalom, mert sokaknak emelkedik a rezsiköltsége és egyéb kiadása, ezért egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a fürdőzést.

Gellért Attila kérdésünkre elmondta, a fürdő rezsiköltségének a legnagyobb részét az áramdíj teszi ki. Attól azonban nem kell tartaniuk, hogy drasztikusan elszállnak a költségeik. Jelenlegi villamosenergia-szerződésük ugyanis 2024-ig szól, és addig kedvező áron jutnak hozzá az áramhoz. – Mivel gázfogyasztásunk nincs, az áramot pedig rögzített áron kapjuk, ezért gyakorlatilag csak az egyéb kiadásaink emelkednek majd – hangsúlyozta az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője. – A béreket leszámítva a rezsiköltségünk így is nagyságrendileg 10 millió forint havonta. Ám ha kevesebb vendég érkezik a következő hónapokban hozzánk, az komoly problémát jelent majd számunkra, ennek ellenére egyetlen részleget sem szeretnék lezárni – mondta. Gellért Attila hozzátette, nemrég önerőből telepítettek egy ötven kilowattos napelemrendszert, amelyet majd bővíteni is szeretnének.

Fotós: Lang Róbert

– Szinte egész nyáron kiváló strandidő volt, ez meglátszott a forgalmunkon is – mondta kérdésünkre Lipics István, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ vezetője. – Ennek köszönhetően egy kicsit helyrebillent a vendéglétszámunk és végre újból egyre több horvát látogatott el hozzánk hűsölni. Még buszjárat is indult a határ másik oldaláról péntekenként, szombatonként és vasárnaponként. A legerősebb hétvégén egy nap alatt 1350 vendégünk volt. Ahhoz képest, hogy egy kis fürdő vagyunk, ez nagyon jó eredménynek számít. A nyári hétköznapok is erősek voltak, előfordult többször is, hogy majdnem 1000 jegyet adtunk el egy nap alatt. A három hónap alatt több mint hatvanezren fordultak meg a fürdőben – tette hozzá Lipics István, a barcsi fürdő vezetője.



Fotó: Lang Róbert

Ősszel is vonzó a fürdő, a vendégek fele belföldről érkezik

Lipics István, a barcsi fürdő vezetője azt mondta, néhány nappal ezelőtt 20 százalékkal emelték a jegyárakat, hogy faragjanak a kiadásaikon. A rezsiköltségük idén nem változik, januártól azonban új villamosenergia-szerződésük lesz, az áramot ezért drágábban kapják majd. Idén augusztusban 4 és fél millió forintot fizettek, jövőre már havonta 10 millióval többet kell majd kiadniuk. A csisztapusztai fürdőben a vendégek majdnem fele belföldi volt. Kara Barbara, a fürdőt üzemeltető cég ügyvezetője elmondta: szeptemberben és októberben is üzemel még a kemping, ezért sok vendégre számítanak. A rezsiköltségekről azt mondta, az idénre van szerződése a fürdőnek, azt még nem tudják, jövőre mennyivel emelkedik a kiadásuk.