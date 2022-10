Minden nap megújult árukészlettel várja vásárlóit az egyik kaposvári turkáló. A vállfás ruhák mellett egyéb használati tárgyak is kaphatóak üzletükben. – A vásárlóink egy része nézi az árat, a másik fele pedig a drágábbat is megveszi, mert tudja, hogy emelkedett az új ruha ára is – mondta el Horváth Gyuláné tulajdonos. – 22 éve egy hazai nagykereskedésből hozom az árut. A minőségi termékekhez egyre nehezebb hozzájutni, a környező országokba is sok használt ruhát vittünk az elmúlt hónapokban. A ruhán próbálnak spórolni az emberek, az élelmiszeren kevésbé lehet – jegyezte meg.

Egy másik kaposvári turkálóban sorok kígyóznak egy bálabontás napján. – Múlt héten alig jutottam be az egyik üzletbe, szinte egyetlenegy télikabát se volt, mind a kosarakba landolt – mondta el az egyik vásárló. Tavasszal az egyik országos lefedettségű multiáruház is válogatott, fertőtlenített, használt ruhák forgalmazásába kezdett, ami olyan népszerű, hogy az eddigi hét áruház mellé újabb hat csatlakozott.

Ám nem csak a second hand ruhák iránt nőtt a kereslet. – A matracokból nem tudok annyit hozni, amennyi elég lenne – mondta el Dukainé Rácz Tünde, az egyik balatonlellei használtcikk-áruház tulajdonosa. – Nehezebb jelenleg a beszerzés, mint az eladás, mert mindenki meggondolja, mit cserél le most.



Más szokások

– Módosultak a vásárlási szokások az utóbbi hónapokban, az olcsóbb termékeket keresik a vásárlók, a kevés bevételt próbálják okosan beosztani – mondta el Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselet ügyvezető társelnöke. Hozzátette: a nem élelmiszer jellegű üzletek értékesítési színvonalában már egyre jobban érezteti hatását az emelkedő infláció. – Az élelmiszert meg kell venni és a rezsit is fizetni kell, csak a ruhán, cipőn és szolgáltatáson tudnak spórolni – emelte ki. Megjegyezte: az éttermek sincsenek könnyű helyzetben, egyes alapanyagok olyan mértékben drágultak, hogy inkább levették az étlapról, ilyen például a libamáj, mert dupla összeget már senki sem fog érte kifizetni.



Fotó: Muzslay Péter