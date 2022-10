Február és június között hiánytalanul kifizették a támogatást Horváth János vállalkozásának. A homokszentgyörgyi benzinkút tulajdonosának jól jött az anyagi segítség. A pénz elengedhetetlen volt ahhoz, hogy nyitva maradjon a töltőállomás. A literenkénti 20 forintos támogatást az elmúlt három hónapban is meg kellett volna kapnia, egyelőre azonban nem érkezett meg a pénz. – Többször is kerestem az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-t, akik a támogatási rendszerrel foglalkoznak, de mindig azt válaszolták, hogy türelmet kérnek – mondta Horváth János. – Szükségünk lenne a pénzre, mert ez alapfeltétele annak, hogy ne veszteségesen dolgozzunk – tette hozzá a vállalkozó.

A batéi benzinkúton is hónapok óta várnak arra, hogy megkapják az állami támogatást. Horváth András, a töltőállomás ügyvezetője lapunknak elmondta, minden szükséges kérelmet kitöltöttek ahhoz, hogy pénzhez jussanak, de „visszadobták” az űrlapot. Az egyik sorban nem karikáztak be egy szót, de Horváth András szerint ez nem olyan hiba, ami miatt vissza kellene tartani a pénzt. Azóta pótolták a hiányosságot, telefonon többször is próbálták elérni az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-t, de senkit sem értek el. Horváth András kiemelte, a kutasok becsapva érzik magukat, mert arról volt szó, hogy megkapják a támogatást, ezért is maradtak nyitva a kisebb kutak az augusztus 20-ai hétvégén. A vállalkozó hozzátette, szüksége lenne a pénzre, mert szinte semmi haszna nincsen, fejleszteni sem tud és a tartaléka is elfogyott már.

Tóth Noémi, a kaposfői AVIA benzinkút vezetője elmondta, a kérelmüket visszaküldték hiánypótlásra, javították a hibát, és kilenc hét múlva megkapták a támogatást. A témában kerestük a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy megtudjuk, miért késnek a kifizetések, de lapzártánkig nem kaptunk választ.



Pánik nélkül tankolhatunk év végén is

Több internetes újság oldalán is megjelent az a hír, hogy novemberben elfogyhat a gázolaj a hazai kutakról azért, mert a kormány meghosszabbította az üzemanyag hatósági árát az év végéig. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu tulajdonosa szerint nem lesz rosszabb a helyzet, mint márciusban vagy augusztusban. Ráadásul a mezőgazdasági munkálatok novemberre jelentősen lecsökkennek, ezért kevesebb gázolajat tankolnak majd a munkagépekbe. Bujdos Eszter hangsúlyozta, az ország 90 napra elegendő stratégia készlete jelentősen lecsökkent, mert az OMV schwechati finomítójának üzemzavara miatt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) több tízmillió liternyi benzinnel és gázolajjal segítette a kúthálózatot. Ezt a mennyiséget azonban egy meghatározott időn belül vissza kell majd adniuk. Bujdos Eszter arról is beszélt, Európában valóban gázolajhiány van azért, mert az ipari szektorban egyre többen használnak gáz helyett gázolajat, ami miatt jelentősen megnőtt a kereslet.



A tartalékaikat már felélték, várják, hogy megérkezzen végre a támogatás

Fotó: Lang Róbert