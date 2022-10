– A csirkebelsőség szerényebb mértékben drágult az utóbbi időben, mint a nem hatósági áras csirkehúsok ára – mondta Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője. – Üzleteinkben tavaly október elején egy kiló csirkemáj 925 forintba került, most 1139 forintot kérünk. A csirkeszárny kilója 780 forintról 1155 forintra ugrott, míg egy éve ilyenkor 870 forintért árultunk egy kilós alsó csirkecombot, most 1285 forintért.

Az egész comb kilója egy év alatt 42 százalékkal drágult, s jelenleg 1285 forintot kell fizetni a pénztárnál. Hatta József hangsúlyozta, hogy a vákuumfóliázott sertéshús ára is jelentősen nőtt. A csirkehús ára a következő két hétben minden bizonnyal marad, a beszállítók ugyanis egyelőre nem jeleztek drágulást. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy novembertől ne fordulhatna elő további áremelés. Hasonló folyamat történt a tojásnál is, ami egy hete drágult. Gém Imre kaposvári kereskedő azt mondta: egyes beszállítóik legutóbb a nyáron nagyjából 10 százalékkal növelték a kacsa és a liba árát. Október második felében újabb 5–10 százalékos drágulásra van kilátás, részben a takarmány és az energiaköltség-növekedés okozza az emelkedést. Most a kacsaszárnytő kilója csaknem 1500 forint, a kacsacomb nagyjából 3500 forint, míg egy kiló libacomb közel 5000 forintba kerül.

– Nem csak a sajtok és a pizzaliszt, hanem a húsok is elképesztő mértékben megdrágultak – hangsúlyozta Balogh Sándor, a csurgói Balogh vendéglő vezetője. – A csirkecomb ára egy éven belül több mint 40 százalékkal ugrott meg. S ezzel párhuzamosan a sertés- és a marhahús is jócskán drágult.

A vendéglőben az idén kétszer emeltek árat, februárban és szeptemberben, összességében csaknem 20 százalékkal. Balogh Sándor szerint legközelebb valószínűleg a jövő év elején drágulhatnak az ételek. Nagy Gyula, a kaposvári Turul étterem vezetője közölte: a kacsacomb ára bő fél év alatt csaknem 25 százalékkal nőtt, a libánál 30 százalékos emelkedés tapasztalható.

Inkább lehagyják a libamájat az étlapról

– Hétről hétre bármikor megtörténhet az újabb áremelés – mondta Nagy Gyula. – A Márton-napra készülünk, az étlapon szerepel majd a liba raguleves, a libacomb, amihez párolt káposztát és tört krumplit adunk, továbbá libamell is. Libamáj a magas ára miatt viszont nem kap helyet a kínálatban. A szakember szerint a vendégek körében népszerű a csirkecomb és a csirkeszárny, ám ezek ára is jóval többe kerül, mint egy éve.