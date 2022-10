Az idei nyár felemásra sikerült a vendéglátással és szálláshely szolgáltatással foglalkozók számára, hiszen az első felében még pozitívak voltak az eredmények. Majd a rezsiárakról szóló bejelentések következtében megtorpant a fellendülés.

Fotós: Mócza Dániel

Ez a kettősség érezhető a nagyobb Balaton-parti városok idegenforgalmi adó mérlegén is. Idegenforgalmi adót vagy más néven kúrtaxát minden turistának kell fizetnie a helyi önkormányzat részére. Ezt korábban minden befizetés után kettő, aztán csak egy forinttal kiegészítette az állam. Az utóbbi időben azonban nincs állami segítség, a turisták által megfizetett adó képezi a települések bevételét. Ami a településvezetők elmondása szerint önmagában már nem jelentős tétel a nagyobb városok büdzséjében.

Zamárdiban valamivel 100 millió forint feletti bevételt hoztak a vendégéjszakák idén az önkormányzat kasszájába. Ez nagyjából azonos az előző évivel. – Nem az idei volt a legerősebb szezonja a Balatonnak, mondta lapunknak Csákovics Gyula polgármester. – A nagyobb rendezvények nélkül szellős lett volna a nyarunk, de még azokon sem volt olyan nagy tömeg. Számomra is meglepetés volt, hogy forintra sikerült hoznunk a tavalyi eredményt az idegenforgalmi adóból.

A rendezvények sok vendéget vonzottak a tóhoz.

Fotós: Németh Levente



A városvezető elmondta: a forgalom erőssége azon is meglátszott, hogy míg tavaly többször is volt olyan hétvége, amikor ki lehetett volna tenni a „megtelt” táblát, s tele volt a városban minden parkoló, addig idén csak egy ilyen hétvége volt. A zamárdi szolgáltatók is felemás nyárról számoltak be, meglátásuk szerint az energiaárak növekedése miatt óvatosabban költöttek a vendégek.

Balatonföldváron valamivel erősebb volt az idei kúrtaxa bevétel az előző évhez képest. – Meghaladta az 50 millió forintot, ami tíz százalékos növekedés, mondta lapunknak Holovits Huba polgármester. Hozzátette: mint az elmúlt években, most is a hétvégékre koncentrálódott a forgalom, s az idegenforgalmi adón kívül a parkolás- és strandbevételek is nőttek. – Balatonföldvár továbbra is küzd a történelmi örökségével, hogy a szállodák apartmanházakká váltak és ezekből eltűnt az idegenforgalmi adó bevétel – mondta a polgármester. – Annak idején a Fesztivál szálloda közel 350 szobás volt, most 350 apartmannal működik, ugyanez a helyzet a hajdani 150 szobás Neptun szállodával is. Innen nincs kúrtaxa bevétel, s a város befogadóképességét sem növelik, tette hozzá a polgármester.

Fonyód vonzereje sem csökkent az idei nyáron, csaknem 100 százalékos összesítés mellett 42 millió forint bevétel jött össze a kúrtaxából. Ez minimális növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.

Elsőszámú úticél a Balaton.

Fotós: Lang Róbert



Balatonlellén is hasonló a helyzet, ott is az előző év idegenforgalmi adóbevételét közelíti az idei. – A bevételeink a költségvetésnek megfelelően alakultak, de voltak területek, ahol növelni tudtuk őket, mondta kérdésünkre Kenéz István polgármester. – A kúrtaxa bevételünk a tavalyival megegyező 86 millió forint volt szeptember 30-ig. A fizetős strand bevétele a korábbi 110 millióról 150 millió forintra nőtt, ami a jelentős érdeklődésen kívül az áremelésnek is betudható. A városvezető hozzátette: Balatonlellén a covid előtti időszaknál is jobb volt az idei nyár, hiszen minden hétvégére megtelt a város, a rendezvényeik is telt házasak voltak és olyan időszak is volt, amikor nem fért volna el több autó a városban, pedig szinte mindenütt lehet parkolni. – Büszkék vagyunk arra, hogy a balatoni települések között Siófok és Balatonfüred után Balatonlelle a harmadik legnépszerűbb település, mondta Kenéz István.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központ (NTAK) adatai szerint is Siófok a legnépszerűbb település Budapest után. Az idei nyáron 769 300 vendégéjszakát regisztráltak a településen. Januártól augusztusig mintegy 1,2 millió vendégéjszakát számoltak Siófokon. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi osztályán azt közölték, hogy ez 37 százalékos emelkedést mutat az előző év hasonló időszakához képest, de a koronavírus-járvány előtti utolsó évit, vagyis a 2019-est is 21 százalékkal meghaladja.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal adatai alapján.





Az idegenforgalmi adó mértéke Siófokon 2016 óta egységesen 400 forint, az ebből származó bevételek pedig azóta felfelé íveltek, a 2020-as koronavírus miatti megtorpanásig. Akkor mindössze 50 millió forint folyt be ebből az adónemből, míg egy évvel előtte több mint 383 millió forint. Az önkormányzat adatai szerint idén augusztus végéig 231 millió forintot fizettek be a vendégéjszakák után a szálláshelyszolgáltatók a városban. Ehhez még hozzá kell majd számolni azt is, hogy a siófoki őszi rendezvények továbbra is turistacsalogatóvá teszik a várost, ráadásul az összesítésben nem szerepelnek még az augusztusi idegenforgalmi adóbevételek.

Azzal pedig valamennyi megkérdezett településvezető egyetértett, hogy az előttünk álló időszakban nem az lesz a legégetőbb kérdés, megvalósul-e az egész éves Balaton koncepciója.



Fotó: Lang Róbert