– Legutóbb akkor járt Dél-Somogyban, amikor a koronavírus-járvány alatt kapott gazdasági támogatást a megye. Milyen helyzetben vannak most az európai energiaválság idején a vidéki cégek, tud-e rajtuk segíteni a kormány?

– Sajnos az elmúlt 12 évben jó néhány válsággal már szembe kellett néznünk, hiszen a világ az elmúlt évtizedben válságról válságra bukdácsolt. Ha ezeken magyar szempontból tekintünk végig, akkor azt látjuk, hogy ugyan súlyos krízisek voltak, de mindig sikerült megtalálni a válság kezelésének azt a módját, amellyel elértük, hogy a válság után Magyarország erősebbé vált, mint az előtt volt. Ez úgy jöhetett létre, hogy mindig megtaláltuk azokat a nemzeti érdekeken alapuló válaszokat, amelyek speciálisan magyar válaszok voltak. Amikor migrációs válság volt, arról beszéltek mások, hogy mindenkit be kell engedni, mi meg kerítést építettünk. Amikor kitört a Covid-járvány, mások arról beszéltek, hogy csak a nyugati vakcina a jó, mi ellenben vettünk keletit is, és így gyorsabban tudtunk oltani. Amikor a Covid következtében kialakult gazdasági válságban mások szerint szociális támogatást kellett adni meg munkanélküliséget finanszírozni, mi azt mondtuk, hogy inkább előzzük meg a bajt. Azt gondolom, hogy a mai gazdasági válságra is egy speciálisan magyar választ kell kialakítanunk, hiszen nem kérdés, hogy Európa recesszió felé tart. De ebből a recesszióból nekünk ki kell maradni, és ki is tudunk maradni, mert mindaddig, amíg képesek leszünk arra, hogy segítsük a magyarországi vállalatokat abban, hogy beruházzanak, addig legyőzhető a válság. Ezért fontos, hogy a beruházási támogatásokat nem fogjuk vissza, hiszen a beruházások szükségesek az olyan alapvető gazdasági és társadalompolitikai céljaink eléréséhez, mint a teljes foglalkoztatás. Beruházások pedig akkor lesznek, ha adunk hozzá támogatást. Akármennyire is nehéz a helyzet, a beruházási támogatásokat nem fogjuk vissza, nem emelünk adót a termelő vállalatoknak, és garantáljuk az energiaellátást. Ez a három tényező együtt vezetett ahhoz, hogy Csurgón és Somogyszobon is egy-egy új beruházást adhattunk át, és nem egy esetleges gyárbezárásról kellett konzultálnunk.

– Biztosított az ország energiaellátása a következő időszakban, milyenek a kilátások ezen a téren?

– Magyarország európai szinten kivételesen kedvező helyzetben van az energiaellátás terén, ugyanis a hazai földgáztárolókba betárolt gáz – Európában egyedülálló módon – hat hónapnyi fogyasztásunkat tudja fedezni. Bár arról szólnak a hírek, hogy kilencven és száz százalék közötti a kontinens tárolóinak töltöttsége, de ez az európai fogyasztásnak csak a huszonhét százalékát tudja fedezni. Magyarországon viszont ez az arány ötven százalék. A jövőben a magyar energiaellátás biztonságának három nagyon fontos alappillére van. Az egyik a paksi atomerőmű, amelynek a bővítése hosszú távon fogja megoldani a magyar energiaellátás biztonságának kérdését. A második az oroszokkal kötött hosszú távú gázszerződés, amely a mostani körülmények közepette nemcsak azt tudta biztosítani, hogy megkapjuk a szerződéses mennyiségeket, hanem még afölötti, pluszmennyiséget is, mint megbízható vevő. A harmadik az a Török Áramlat gázvezeték, ami Törökországon keresztül délről szállítja az orosz gázt hazánkba, ami mára Európa egyetlen, százszázalékosan működő, biztonságos földgázvezetéke lett a keleti-nyugati irányú szállításokat illetően. Ez a három alappillér garantálja, hogy Magyarország nemcsak ezt a telet fogja tudni biztonságosan végigcsinálni, hanem amikor tavasszal elkezdődik a felkészülés a jövő télre, akkor sem lesz problémánk.

– Hogyan gyengíti a szankciós infláció Európát és kilábalhatunk-e belőle?

– Egyetlenegy válasz van a mostani háborús recesszióra, és az a beruházás. Ha fenn tudjuk tartani a Magyarországra irányuló beruházások jelenlegi ütemét, akkor ki tudunk maradni a recesszióból. Érdemes megnézni, hogy 2021 volt hazánk eddigi legsikeresebb gazdasági éve. Ez azért lényeges, mert a tavalyi fekete éve volt a világgazdaságnak, mert még a Covid miatt lefelé tartó pályát futotta be. Ennek ellenére a magyar gazdaság ekkor tudta nyújtani a legjobb teljesítményét. Amikor vita volt arról, hogy mit kellene csinálni, mi nem engedtünk annak a baloldali nyomásnak, hogy a munkanélküliséget finanszírozzuk, hanem azt mondtuk, hogy a munkanélküliség megelőzését kell finanszírozni. Nem szociális alapú pénzosztás és eladósítás történt, hanem odaadtuk a pénzt a vállalatoknak azért, hogy beruházzanak, és ne bocsássanak el senkit. Ezeknek a támogatásoknak köszönhető, hogy ma gazdasági növekedés van Magyarországon: 7,3 százalék az idei első félévben, ami egészen kiváló eredmény. Tehát ugyanazt kell csinálni most is, mint a Covid-járvány kitörése után, vagyis a beruházásokkal fenn kell tartani a gazdasági növekedés ütemét.

– Gyakran beszél arról, hogy a békekötés lenne a megoldás. Mennyi esély van erre, hogy látja a nemzetközi helyzetet?

– Esély kevés van, mégpedig azért, mert Európa sajnos belelovalta magát a háborús retorikába. Ha megnézzük, hogy a háborúnak milyen következményei vannak, akkor sok egyéb, rendkívül súlyos és negatív következmény mellett azt is fel kell sorolnunk, hogy az Európai Unió gazdasága térdre kényszerült, az európai versenyképesség jelentős mértékben visszaesett. Az is körvonalazódik, hogy ki az, aki ebből hasznot húz. Éppen ezért szerintem nagy hiba, ha az európai politikusok háborús húrokat pengetnek. Az uniós külügyminiszterek tanácsülésén, amikor az ukrajnai háborúról volt szó, szándékosan utolsóként szólaltam fel, előttem huszonhatan. Az a szó, hogy béke, nem hangzott el egyetlen felszólalásban sem. Én voltam az első, huszonhetedikként, aki a békéről beszélt. Ezért mondom azt, hogy kicsi az esély a békére, de nem szabad feladni. Nem szabad semmilyen bírálat, támadás, bármilyen igazságtalan kritika ellenére sem feladni a kommunikációs csatornákat egyik féllel sem, az oroszokkal sem, mert az azt jelentené, hogy beismerjük, deklaráljuk, hogy nincs remény a békére.



Fotó: Muzslay Péter

Október végére megdőlt a hazai beruházási rekord



Szijjártó Péter azt is elmondta: bár csupán október második fele van, de már megdőlt a beruházási rekord. Soha annyi beruházás nem érkezett hazánkba egy év alatt, mint idén eddig. Ez óriási rekord, ami alapvetően annak köszönhető, hogy észszerű és nem ideológia alapú gazdaságpolitikát folytatunk. – Mi nem diszkriminálunk a beruházók között, és nem mondjuk azt, hogy csak nyugati jöhet – mondta. – Ehelyett azt mondjuk, hogy a beruházás forrásától, nemzetiségétől függetlenül egy elvárásunk van, hogy tartsák be a szabályokat. Ha megnézzük, ma Magyarországon létrejött a keleti és nyugati gazdaságok fontos találkozópontja, mert az elektro­mos autóiparban érdekelt német vállalatok és az elektromos autók számára akkumulátorokat gyártó nagy keleti, főként kínai és dél-koreai cégek hazánkban találkoznak.