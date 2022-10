– A mögöttünk hagyott másfél esztendő nem volt könnyű a gazdaság szereplőinek, de meg volt bennük a lendület és az akarat, hogy nem csak túlélték, hanem fejlődni is tudtak – emelte ki Szita Károly. Kaposvár polgármestere köszöntőjében elmondta: a városnak továbbra is célja a teljes foglalkoztatás elérése és a munkabérek növelése, ehhez a somogyi megyeszékhely újraiparosítási programjában két fő ágazatként megjelölt gépipar és élelmiszeripar mellett új iparágak megtelepedésére is szükség van. A polgármester beszélt arról, hogy a következő év gazdasági szempontból nehéz lesz, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a válságot sikerül átvészelni.

Gelencsér Attila, Kaposvár és környékének országgyűlési képviselője bátor cégnek nevezte a Vatner Kft.-t, mert olyan időszakban fejlesztett, amikor sokan inkább visszalépnek a beruházásoktól. – A vállalkozás abban bízik, hogy beruházása megtérül, és 35 új munkahelyet teremtve világszínvonalú terméket állít elő – tette hozzá. A nyilvános cégadatok szerint a mintegy 70 embert foglalkoztató Vatner Kft. nettó árbevétele 2021-ben 4,7 milliárd forint volt. Idén mintegy 4 milliárd forint körüli árbevétellel számolnak, de bíznak abban hogy a gyárnak is köszönhetően két év múlva a tavalyi dupláját érik el.