Reggel óta szedték az almát Kaposfüred határában szerdán. Az esők miatt kényszerszünetet kellett tartaniuk, de a napokban újra kilószám került a ládákba a Jonathan és a Jonagold.

– Lassan egy hónapja dolgozunk, a körtével kezdtünk, most az almát szedjük, sajnos a májusi jégverés és az azt követő aszályos nyár nagyon megviselte a növényeket – mondta el ifjabb Gyenesei István őstermelő. Hozzátette: az időjárási nehézségek ellenére nem maradnak a somogyiak alma nélkül, a termés mennyisége közepesnek mondható. Az őszi csapadékos idő jót tett a gyümölcsnek.

Évek óta visszatérő idénymunkások szedik az almát huszonöt hektáron Kaposfüreden és Kutason. Az alma betakarítását nem lehet gépesíteni, emiatt nagy szükség van a munkásokra.

– Kollégáim egy része terápiaként tekint az almaszedésre. Szerintük jó kikapcsolódás. Nem könnyű ugyan, de testedzésnek kiváló és nyugdíj-kiegészítésnek sem rossz – mondta az őstermelő, hozzátéve: a bérek, az üzemanyag és a többi költség drágulása miatt kénytelenek árat emelni. – Húszszázalékos áremelkedés érzékelhető a friss almák piacán, háromszáz forinttól már kaphatóak a kaposvári Nagypiacon szép, minőségi őszi almák – emelte ki ifj. Gyenesei István.

Kiemelte: rendszerint bérhűtésben tárolják friss gyümölcsöt. Mivel azonban az energiaárak óriási mértékben emelkednek, emiatt most próbálják inkább frissen eladni. Azt javasolja a vásárlóknak, hogy akinek van lehetősége kamrában vagy pincében tárolnia az almát, mielőbb vegyen a több hónapig elálló, a télálló fajtákból. Decemberben ugyanis többet kell fizetni az almáért.



Magunknak szedhetjük!

A somogyi almatermesztők azt tapasztalják: a Gála mellett továbbra is a Golden és az Idared fajták a legnépszerűbbek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi igazgatóságának adatai szerint a megyében 138 hektárnyi területen foglalkoznak almával. A legnagyobb ültetvények Kutas, Nagybajom, Kiskorpád és Bárdudvarnok településen találhatóak. Az őszi gyümölcs igen gazdag C-, A- és B-vitaminban, valamint kalciumot, cinket magnéziumot, káliumot tartalmaz. Rosttartalmának egyharmadát a pektin adja, mely javítja az anyagcserét, savtartalma pedig a bélmozgást serkentve kedvez az emésztési folyamatoknak. A megyében több helyen hirdettek a termelők szedd magad akciót. Például a Lengyeltóti melletti Tatárváron a Szabó Kertészet hétköznap és hétvégén is várja az almaszedőket, a gyümölcs kilóját 250 forintért adják. Jég és aszály után ötödével drágul a somogyi alma.