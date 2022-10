A zálogházas ügyfelek többsége 30 év feletti, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a mai fiatalok kevésbé rendelkeznek olyan értéktárgyakkal, melyek zálogtárgyként használhatóak. A BÁV ezért dolgozik a szolgáltatásai bővítésén, mely lehetővé tenné az értékes elektronikus eszközök zálogba helyezését is. Egyre inkább megfigyelhető a nagyobb értékű tárgyak elzálogosítása, mely akár egy vállalkozásnak is gyors, átmeneti segítséget jelenthet. A BÁV Zálog VIP Programjában most is van olyan ügyfelük, aki egy 60 milliós luxusórát hagyott nálunk – felelték érdeklődésünkre.

Leginkább azonban a kevésbé tehetősek kerülnek pénzzavarba. A zálogházak tavaszi kutatása azt mutatta, hogy az infláció okozta áremelkedés a megkérdezettek többségét negatívan érinti. Ez okozta a forgalomnövekedést, de számíthatnak egy visszatérő ügyfélkörre is. Sőt megjelentek teljesen új ügyfelek, akiknek eddig még nem fordultak hozzájuk.

– Több visszatérő ügyfelünk van, mert ez a fajta hitelügylet különösen igényli a bizalmi kapcsolatot, mely számunkra nagyon fontos – mondta Kozmáné Sebesi Annamária, a Kaposvári BÁV Zálogfiók vezetője. – Gondoljunk csak bele, sok esetben olyan ékszereket hoznak be hozzánk, amiknek nemcsak vagyoni, hanem érzelmi értéke is van. Ezeket gondosan megőrizzünk és minden esetben a szigorúan követjük a szabályokat.

Fotós: Lang Róbert

A befektetéssel rendelkezők az aranyban látják a menedéket. A BÁV Zálognál értékesített arany mennyisége a háború kitörését követően jelentősen, 40 százalékkal megugrott a tavalyi évhez képest országosan, és már júniusban meghaladta az 51 kilogrammot, szeptember végére pedig már 72 kilogrammnál járt. Forintban kifejezve ennek értéke már elérte a 2,3 milliárdot, viszonyításképpen a tavalyi forgalmuk az egész évben volt valamivel egymilliárd forint felett. Az arannyal párhuzamosan a nemesfémékszerek iránti érdeklődés is nőtt, hiszen nem csak a befektetési célú aranynál, hanem a törtarany esetében is folyamatos áremelkedés figyelhető meg. A használt ékszerek ára 2020-hoz képest 2021-ben 15 százalékos növekedést mutatott, de az idén eddig már 30 százalékos. Egyre népszerűbb az aranytömb felvásárlás is, ami szintén elérhető a kaposvári zálogfiókban.

Becsüsök vizsgálják a beadott értéktárgyakat

A záloghitel egy rövid futamidejű, 30, 60 vagy 90 napra szóló kölcsön, amelynek fedezete egy zálogtárgy, magyarázták a zálogház dolgozói. A zálogtárgyat, ami lehet egy értékes óra, ékszer, festmény vagy akár egy műtárgy is, elsőként értékbecsüsök vizsgálják meg, majd ez alapján felajánlanak egy hitelösszeget. Amennyiben ezt az ügyfél elfogadja, gyorsan készpénzhez juthat. A BÁV Zálognál a kiadható kölcsön összegét minden esetben az arany világpiaci árához igazítják. Áruvásárlási kölcsönt is kínálnak, ilyenkor a megfelelő önerő megfizetése mellett választhatnak ékszert magunknak az ügyfelek. Így garantálják, hogy a zálogkölcsön visszafizetése esetén nyomban az övék a kiválasztott ékszer, ráadásul az eredetileg megvásárolt áron, akkor is, ha időközben nőtt az arany piaci ára.