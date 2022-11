– A legfontosabb tényszámokat időben ismerni kell, vakrepülésben nem lehet tervezni – hangsúlyozta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke. – A béremelés mértéke kiemelt kérdés, szükséges tudni, hogy mennyivel nőnek majd a cégek főbb kiadásai.

Arra a felvetésre, miszerint Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a legnehezebb évünk jövőre lesz, de a recesszió helyes gazdaságpolitikával elkerülhető –, Gulyás Árpád kiemelte: az energiaköltségek alapvetően meghatározhatják a vállalkozások első féléves teljesítményét. Azok a kis- és közepes cégek, amelyek nem tudják kitermelni a szükséges összeget, átmenetileg akár szüneteltethetik a tevékenységüket. Több ágazatban a beruházások mérséklődhetnek, az építőiparban már érezhető a megrendelés-állomány csökkenése.

– A kereskedelemben az első félévben mért növekedés után az év második felében aligha lehet számítani élénkülésre – hangsúlyozta. – Szükség lenne olyan beavatkozásra, támogatásra, ami elviselhetővé teszi a cégek helyzetét. Sok somogyi vállalkozás gázszámlája 3-4-szeresére nő, de olyat is hallottam, hogy ennél is nagyobb díjra tett ajánlatot a szolgáltató.

Gulyás Árpád szerint sok somogyi cégnek 2023-ban 10 százalék körüli béremelés lenne elfogadható, s ezen kívül újabb tárgyalás szólnak majd a béren kívül juttatásokról. Előfordulhat, hogy egyes helyeken új cafeteria-megállapodást kötnek vagy a meglévőt módosítják. A szakember, aki egyben a csurgói Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója, kiemelte: megfontoltan terveznek, most, amikor a gazdasági körülmények ilyen gyorsan változnak, sorsdöntő a higgadtság. A cég nyolc üzletét bérbe adta, a kilenc saját boltjukban 12 munkatársat foglalkoztatnak, közülük négyen részmunkaidősök. Abban bíznak, hogy 2023-ban is hozzák majd a tervet, ugyanis ha nincs elég bevétel, akkor előbb-utóbb egy-két kisebb településen a megszűnés szélére kerülhetnek a kisebb boltok.

Keszthelyi István, a mosdósi Mawa Kft. ügyvezetője közölte: 42 dolgozót foglalkoztatnak. A kötelező béremelést biztosítják, ám most kiemelt teendő a munkahelyek megőrzése. A működést és a tervezést egyaránt megnehezíti a magas költség: drágák a napi termeléshez szükséges alapanyagok, de a cég havi gázszámlája – a szociális épületeknél – is csaknem 100 ezer forintról közel 800 ezer forintra nőtt.

Fotóillusztráció: Lang Róbert

A kötelező bérfejlesztéssel számolnak



Bődör József, a kaposvári Pannon Mentő Kft. ügyvezetője azt mondta: megkezdték már a számolgatást, ám alapvetően csak a kötelező béremelést tudják végrehajtani. Az idősek otthonában és a betegszállításban gépkocsivezetőket, ápolókat és takarítókat is alkalmaznak, a vállalkozáshoz összesen 97-en tartoznak. Egy részük jelenleg is csak 5–10 ezer forinttal kap csak többet a minimálbérnél.