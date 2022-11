Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy megyei elnöke köszöntője után Györffy Balázs, a NAK országos elnöke adott tájékoztatást a jövő évi támogatási rendszerről. Felhívta a gazdák figyelmét a határidők pontos betartására.

– Ez az új rendszer nagy feladatokat ró a gazdákra, s még többet a falugazdászokra – mondta Györffy Balázs. – Hét év alatt mintegy 6500 milliárd forintnyi támogatás érkezik a magyar vidék számára. Ez nem ajándék, hanem szigorú feltételeknek kell megfelelnünk. Arról is beszélt a NAK országos elnöke, hogy szeretnék, ha a gazdák fejlesztésre is pályázhatnának. Gazdaságfejlesztésre 289 milliárd forint várható. Várhatóan 60 ezer forint lesz az alaptámogatás, s kiemelten kezelik a zöldtámogatásokat. Az ökológiai támogatás keretösszege attól függ, hogy mennyi gazda veszi igénybe. Szeretnék, ha 2027-re már 50 százalékos lenne az ökogazdálkodásban részt vevők száma. Gondoltak a fiatal gazdák támogatására is, de elvárás feléjük a megfelelő végzettség.

Aszályos évekre víztározó a válasz

Az erdőtelepítések kapcsán elhangzott: több vadkár és vadbaleset várható. Az idei aszály miatt a csatornák építésére és víztározók kialakítására is szeretnének pályázati lehetőséget a gazdálkodók. A NAK elnöke elmondta: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy Paks­nál duzzasztó is épüljön. A fórumot követően Simon Szabina keszthelyi növényvédelmi drónpilóta, tanszéki mérnök mutatta be, hogyan segíthetnek a drónok a gazdálkodásban. Kitért az előírásokra, a magyar és uniós szabályokra és bemutatta a kutató és a permetező drón működését. Kránicz József előadásában arról beszélt a csurgói és porrogi gazdáknak, milyen előnyökkel jár a növények egészségi állapotának felmérése multispektrális és hőkamerás szenzorokkal.