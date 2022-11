A kaposvári Kometa árbevételének 1,8 százalékát fordította energiaköltségekre tavaly január és szeptember között. Miután a villany és a gáz ára kilőtt, 2022-ben ugyanebben az időszakban már a forgalmuk 4,4 százalékát költötték áramra, gázra.

– Lényeges, hogy egy gép se működjön feleslegesen és munkatársaink lekapcsolják a lámpákat azokon a helyeken, ahol nem indokolt a világítás – hangsúlyozta Prohászka Balázs, a kaposvári Kometa Zrt. ügyvezető igazgatóhelyettese. – Üzemünkben már energiaőrök ügyelnek arra, hogy mindenhol betartsák a takarékossági előírásokat. Erre a feladatra olyan kollégákat kértünk fel, akik kellő szaktudással, helyismerettel rendelkeznek, a csapat már dolgozik, de még nem teljes a létszám. A szakemberek gondoskodnak arról, hogy a feleslegesen üzemelő gépeket, eszközöket, berendezéseket lekapcsolják.

A takarékossági program részeként felújítják a régi hűtőházat, a tervek szerint a héten befejezik az eddig ott tárolt áru kiürítését. A társaság vezetése azt várja a fejlesztéstől, hogy a régi hűtőházban később lényegesen kevesebb áramot használjanak fel. Eközben a vállalat területén felmérik az épületek szigetelését, s ahol lehet, mozgásérzékelős lámpákat helyeznek el. Prohászka Balázs azt is közölte: fél éven belül lecserélik a transzformátorokat, melyre közel 720 millió forintot költenek. A tervek között 2024-ig egy új hűtőház felépítése is szerepel, s a napelemparkot több lépcsőben akarják megvalósítani. Ha a több milliárd forint értékű projekt elkészül, akár a cég áramigényeinek közel 25 százalékát fedezheti.

A csurgói Topesa Kft.-nél az áramdíj tavaly óta csaknem a tízszeresére nőtt. A cégnél évente csaknem 120 ezer sertést dolgoznak fel, s a költségek mérséklésére napelemparkot terveznek. Első körben közel 60 millió forintba kerül a beruházás, s a jövőben ezt bővíteni szeretnék, ebben az esetben a vállalkozás energiafelhasználásának nagyjából 45 százalékát fedezheti a fejlesztés. Somogyi László ügyvezető igazgató hangsúlyozta: más téren is takarékoskodtak, a bel- és kültéri világítást LED-re cserélték.

– November végén derül ki, hogy januártól mennyivel drágul az áramszámlánk – mondta Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. – Legalább négyszeres áremelkedésre számítok, de a hétszeres sem zárható ki. Ahogy csak lehet, spórolunk, a pogányszentpéteri boltunk külső hőszigetelésére a nyáron csaknem hárommillió forintot fordítottunk. A kisebb üzleteknél sem olcsó mulatság a takarékosság, pláne a nagyobb épületeknél. A központunkban esedékes a gázkazán felújítása. Az A-verzió szerint kondenzációs kazánt vásárolunk, akkor nagyjából nyolcmillió forintot fizethetünk. Ha a B-változat mellett döntünk, abban az esetben pelletalapú tüzelőberendezést helyezünk üzembe, de annak az ára is 5-6 millió forint között lenne.