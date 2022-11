– A TOP 100 a Somogyi Hírlap, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei igazgatósága és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon kívül a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének eredménye – hangsúlyozta Gulyás Árpád, a SKIK általános alelnöke. – Jubileumi kiadványról van szó, mely 15. alkalommal jelent meg, s áttekintést ad a somogyi gazdaságról különböző megközelítésben. A cégeknek presztízs lehet a TOP 100-as megjelenés, s a tárgyalások során egyfajta bizalmi tőkét jelenthet, ha egy cég szerepel a kiadványban.

Madarász Zoltán, a NAK somogyi elnöke is részt vett a megnyitón. Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője köszöntötte a vendégeket, akik az előadás segítségével a tények világába tettek kirándulást. Arról is szólt: ha nem akarjuk a homokba dugni a fejünket, akkor kénytelenek vagyunk szembenézni azzal, hogy a modern kommunikációban, a kommunikáció világában sajnos ott tartunk, hogy a történések 80-90 százaléka vélemény, az összes többi tény. Ha tényleg akarunk valamit csinálni a saját világunkban, ha egyről a kettőre akarunk lépni, s ha valamit komolyan gondolunk, akkor a tényekkel számolni kell. Koltainé Magyar Zsuzsanna, a NAV somogyi igazgatóságának igazgatója azt mondta: a TOP 100-ban önkéntes a részvétel, s örömteli, hogy 80 cég teljes egészében vállalta a megjelenést. 2021 kettős megítélésű év volt: a pandémia második évében voltunk, ám számos somogyi vállalkozás a nehézségek ellenére is fejlődött.