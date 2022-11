A résztvevők a tantermi oktatás mellett terepszemlét is tartottak, a 600 hektáron gazdálkodó Tóga-Sárd Kft. területét járták be.

– Öt parcellában vizsgáltuk, hogy a különböző talajtakaró növények keveréke milyen hatással van a talajra. A talajéletet serkenti, ha nem marad üresen a föld – mutatta a mintaterületet Tóth Zoltán, a Tóga-Sárd Kft. ügyvezetője. Egy talajszelvényt is kivágtak, hogy bemutassák a talaj viselkedését különböző művelési módok hatására.

– Négy éve foglalkozunk talajtakarással és folyamatosan tapasztaljuk, hogy mennyi pozitív hatása van: például megjelentek a földigiliszták, amiket már régen láttunk a szántóterületeken – tette hozzá a gazdálkodó, akinek gabonatárolójában csaknem kétszáz gazda gyűlt össze, hogy a néhány éve egyre jobban terjedő módszerről minél többet megtudjanak.

– 2016-óta vizsgáljuk a talajéltetésessel kapcsolatos lehetőségeket. Szerencsére egyre több gazda próbálkozik takarónövényekkel. Vannak úttörő gazdálkodók, akik elindultak ezen a talajművelési vonalon, ám nem mindenki ismerte fel a benne rejlő lehetőségeket. A politikusokat is érdekelni kezdte a módszer, ami nagy előrelépést jelent – mondta a rendezvény megnyitóján Diriczi Zsombor, a Démétér Biosystem Kft. ügyvezetője, a farmlátogatással egybekötött rendezvény egyik szervezője. Somogysárd után Csákváron és Zalaegerszegen is tartanak egy-egy farmlátogatást.



Gyógymód lehet

– Fontos megérteni, hogy szemléletmódot kell váltani – mondta Schumicky Péter növényorvos. – A magyar mezőgazdaság ráállt a mélyművelésre, ami sok problémát előidéz. Növényközpontúan termesztünk, és nem azt nézzük, mi a fontos a talajnak. Ennek következtében lepusztul a talaj, elsivatagosodik a termőterület, és elhordja a szél. Ezt a folyamatot lehet megállítani a talajtakaró növényzettel – hívta fel a figyelmet a Talajreform szaktanácsadója.



Fotó: T. B.