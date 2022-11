Az MNB adatai szerint a harmadik negyedévben 190 ezer lakóingatlan modernizálásához járult hozzá a támogatás, a legnépszerűbb felújítási cél pedig az ingatlanok energetikai korszerűsítése.

Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése alapján a hitelkihelyezés valamennyi terméktípus esetében csökkent augusztusban. A pénzintézetek 2022. második negyedévében 786 milliárd forintos összegben kötöttek hitelszerződéseket, ezeknek több mint felét a lakáshitelek adták. Az ügyfelek 61%-ban használt lakás vásárlására fordították a felvett hitelösszeget. Rekord volument jelentett a lakáshitelek 427 milliárd forintos kibocsátása a második negyedévben, ez az érték mintegy 17 százalékkal múlta felül a 2021 azonos időszakában mért szintet. A második negyedév zárását követően azonban egyre inkább érezhetővé vált a lassulás, az MNB adatai szerint a havi lakáshitel-kibocsátás már nem érte el a 100 milliárd forintot. A Credipass hazai adatai alapján október hónapban a jelzáloghitelpiacon tovább folytatódott a csökkenés. Az októberre becsült 68 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitel éves szinten 37%-os mérséklődést jelent, míg az idei szeptemberhez képest 17%-kal gyengébb a havi adat.

A jövő évi folytatásról nincs hír, az otthonfelújítási támogatás biztosan 2022. december 31-ig igényelhető, a legalább egy, 25 év alatti gyermeket nevelő családok számára. A lakhatási körülmények javítása és a magyar lakásállomány megújulásának ösztönzése céljából a felújítási, korszerűsítési költségek felét – maximum 3 millió forintnyi összeget – vállal át az állam, ennek köszönhetően lehetőség nyílik például megújuló energiaforrást használó rendszerek vásárlására.

A legnagyobb arányban tetőcserére, és -felújításra nyújtottak be támogatási igényt, amelynek a napelemes rendszerek telepítésének előkészítésében is jelentős szerepe van. Napelemre a támogatások 8 százalékát fordították, egyéb fűtési- és melegvíz-rendszer korszerűsítésre az igénylések 6%-a jutott, de népszerű felújítási cél volt még a homlokzati hőszigetelés (7%) és külső nyílászárócsere (9%) is.