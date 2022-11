Azt mondják, a magyar nem egy költözős nép. Sokan saját ingatlanban élnek, nem éreznek elég motivációt ahhoz, hogy hátrahagyják (kiadják) és elköltözzenek egy (jobb) munkahely miatt. Még akkor sem, ha az ország keleti felében élnek, ahol alacsonyabb fizetésért lehet minden munkakört betölteni. Ezzel szemben Nyugat-Európa népei hajlandóbbak munkahelyváltás okán elköltözni, akár külföldre is, mivel többségük bérleményben lakik, nem saját ingatlanban. A családi fészek helye tehát könnyen megváltoztatható.

Köztudott, hogy kis hazánkban Budapesten várható a legmagasabb fizetés majd’ minden munkakörben. Költözzön tehát mindenki a fővárosba? Inkább ne. Sőt, ha valaki egyszer rászánja magát a költözésre, talán jobban teszi, ha nem áll meg ott, hanem tovább tekint. Annak köszönhetően, hogy Magyarország az Unió tagja, játszi könnyedséggel költözhetünk egy másik tagállamba. S mióta a tagországok java bevezette az eurót, már a megélhetés számítása is könnyebb feladat.

Nem nagy ördöngösség utánajárni, hol éri meg pár évre letelepedni.

• Először is el kell döntenünk, ismerősökhöz, rokonokhoz akarunk-e közel lenni. Illetve, hogy melyik vidék, országimázs tetszik.

• Természetesen az sem elhanyagolható szempont, milyen nyelven beszélünk. Ha csak iskolában tanultunk nyelvet és külföldiek társaságában még nem használtuk, odakint jó eséllyel meg fogunk lepődni, hogy semmit sem értünk abból, amit mondanak. Érdemes még itthon felkeresni nyelvi klubokat: American Corner, Polyglot Club, társalgási klubok. Nagyvárosainkban, főként egyetemvárosainkban mindenhol vannak külföldiek, akik örülnek, ha helyi barátokat szereznek. Lépjünk bátran kapcsolatba velük!

• A kinti élelmiszerek árát az internet korában olyan könnyű kideríteni, mint itthon a jövő heti TV-műsort. Mivel az Aldi, Lidl és más élelmiszerláncok nemzetközi szinten jelen vannak, online megnyithatjuk a célországban hirdetett heti, akciós újságjukat.

• Általános, és a legjelentősebb költségtétel a lakhatás lesz, ezt is könnyen feltérképezhetjük a helyi apróhirdetéseket átnézve. (Egyértelmű, hogy a célország nyelvének ismerete egyre kevésbé elengedhetetlen.)

• A sok kiadás ellensúlyozására bevételi forrásra is szükség van. Valamelyest azt is fel lehet mérni, milyen esélyeink lehetnek leendő lakóhelyünk környékén elhelyezkedni, hiszen a munkakeresés manapság 90%-ban online történik. A munkakereső portálok elérhetők mindenki számára. Legyünk rugalmasak az első pár hónapban! Azaz, a rendszeres jövedelem megteremtése érdekében olyan munkára is jelentkezzünk, ami nem feltétlenül a szakterületünkhöz tartozik. Nincs alantas munka, a munka az munka.

A személyes pénzügyekhez tartozik, hogy akár itthon is nyithatunk Wise vagy Revolut számlát, amivel rögtön hozzájuthatunk devizaszámlához. Vagyis, az euróban megkeresett fizetésünket kérhetjük arra a számlaszámra. (Hogy ki mennyire bízik meg ezekben a pénzügyi szolgáltatókban, azt magunk döntsük el. Megjegyzés: a rossz hír mindig gyorsabban terjed, mint a jó hír.) Egy külföldi, hagyományos bankszámla nyitása körülményes dolog, legfőképpen addig, amíg nincs bejelentett lakcímünk helyben.

Ha vannak gyerekeink, érdemes nélkülük nekivágni a felderítésnek, a külföldi élet megalapozásának. Egyedül sokkal rugalmasabbak vagyunk. Ha már van állandó jövedelem, tágas lakás, kiszemelt óvoda vagy iskola, akkor jöhet a család.

De azzal is próbálkozhatunk, hogy Magyarországon élünk és átjárunk a határon euróért dolgozni. Szóba jöhet Ausztria, Szlovákia, Szlovénia. (2023-ban már Horvátország is bevezeti az eurót.) Illetve, ha olyan képzettségünk, munkatapasztalatunk és szerencsénk van, akkor online is dolgozhatunk, bárhonnan.

Ha pedig már euróban, fontban, koronában vagy frankban keressük a pénzt, a forint gyengeségi rekordszintjeit nem aggódással, hanem örömmel fogjuk várni a jövőben.