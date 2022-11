Az év ezen időszakában nem gyakori látvány a pirosodó finomság, pláne nem olyan szemekkel kacsintgat, mint a kiskorpádi. Rengetegen álltak sorban az új csarnokban sertés és baromfihúsért, de nagyon kelendő volt a tojás is a standokon. Szinte sorban kellett állni a zöldségért is, hiszen sokan vitték a zsenge cukkinit és az ársapkás burgonyát is. Folyamatosan töltötték a kereskedők a paprikát, amelyből került a kosarakba eltenni való és kései lecsó alapanyag is. De kelendő volt a karfiol és sokan válogattak a szépen sorba állított savanyúságok között is.