Sokan adták be az igénylésüket, és most feszülten várják, hogy év végéig megérkezzenek a pénzek. A somogyi igényléseket más megyék kormányhivatalaiban bírálják el, hogy minél elfogulatlanabb legyen az ügyintézés. A megkérdezett somogyi családok közül voltak, akik már néhány héten belül hozzájutottak a támogatáshoz, másoknak napra pontosan két hónapot kellett várniuk rá, hogy megkapják a pénzüket. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha valaki interneten küldi be a papírokat, az gyorsítja az eljárást. A lakásfelújítás 20 százalékát tette ki a hazai építőipar teljesítményének, ami elmarad a 36 százalékos uniós átlagtól, ezért lenne hová fejlődni a korszerűsítések területén – erről beszélt Koji László, az Építési Vállalkozások Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Szerinte a homlokzati hőszigetelés, illetve a hőszivattyúk voltak a legkeresettebbek az energiahatékonysági beruházásoknál. A hőszivattyú iránti keresletnövekedés azonban azt okozta, hogy már a nyár végén hiány alakult ki a piacon. Az import berendezések hiányát táplálta az ellátási láncok akadozása, és a forint gyengülése miatt is nőtt az ár. Az utóbbi időszakban főként energiahatékonysági beruházások valósultak meg a támogatás segítségével, és ez hajtja az újabb igénylőket is.



Lejár a határidő

A Magyar Bankholding friss kutatásából kiderült, hogy körülbelül tízből négy magyar család tervezi korszerűsíteni otthonát a növekvő rezsiárak miatt, sőt, sokan akár még hitelt is felvennének erre a célra. Az otthonfelújítási kölcsön finanszírozásával is sietni kell, derítette ki a Bankmonitor. Szerintük kifuthat az év végi határidőből, aki november közepén akar kamattámogatott kölcsönt. A kormány még nem döntött, hogy hosszabbít-e a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás végső időpontján. A GKI számításai alapján jelenleg 160 ezerrel kevesebb család tervez felújítást az idei tavaszhoz képest, az azóta romló gazdasági helyzet miatt. A hosszú távú terveiket azonban nem adták fel a családok, ezért figyelnek arra, hogy különböző lakásfelújítási konstrukciók jövőre is rendelkezésre állnak-e majd.





Fotó: Lang Róbert