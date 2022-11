– Jelenleg csak szakmunkásokat veszünk fel – mondta Gazdag Viktória, a kaposvári Fusetech Kft. HR-vezetője. – A gépbeállítókon és karbantartókon kívül munkavédelmi technikusokat is alkalmazunk. Az operátori keretet feltöltöttük, de az is lehet, hogy később majd ismét várunk új kollégákat ezen a szakterületen.

A szakember szerint meglehetősen mozgalmas éven vannak túl, összesen 177 dolgozót vettek fel. A legtöbbet áprilisban, akkor négy hét alatt 25 munkatárssal bővült a csapat. Időközben új telephelyet vettek birtokba, így már két helyszínen zajlik a termelés. A cég folyamatosan bizonyítási lehetőséget nyújt a fiataloknak is, ám a szakember szerint egyesek minimális szakmai tapasztalattal rögtön annyit akarnak keresni, mint az a szakmunkás, aki már legalább öt éve a cégnél van. Ez nyilván nem megy, ám a vállalat rendszeresen új munkakörökre hirdet felvételt.

– A cégen belül képzést, továbbképzést is szervezünk, melynek révén új ismeretekkel bővítik szaktudásukat a résztvevők – hangsúlyozta Gazdag Viktória. – A villanyszerelőkön kívül gépbeállítók is jártak az oktatásra. Igyekszünk minél változatosabb módon megmutatni, hogy mivel foglalkozunk, s milyen körülmények között zajlik a termelőmunka. Épp ezért jelentkeztünk a legutóbbi Modern Gyárak Éjszakája rendezvényre, s a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári gépész, illetve villamosmérnök szakos hallgatóit is fogadtuk. Csütörtökön a KSZC Eötvös Loránd-műszaki technikum tanulói látogattak hozzánk.

Ezt a szakmai, pályanépszerűsítő programot 2023-ban feltétlenül folytatni kívánják. Gazdag Viktória kiemelte: anyagilag is vonzó ajánlattal fogadják az új dolgozókat. Jövőre is adnak cafeteriát, a béremeléssel kapcsolatos egyeztetés folyamatban van, előreláthatóan december közepéig eldől, hogy mennyivel keresnek többet a munkatársak.

Gyártósori munkatárs, elektromos karbantartó és terméktervező mérnök: részben erre a területre hirdetett felvételt a siófoki Suprajit Hungary Kft. A közel 400 dolgozót alkalmaz. Semperger János, az Iposz kaposvári elnöke úgy látja, nem csak a nagy ipari cégeknél nehéz olykor a szakember-utánpótlás, hanem a kis- és középvállalkozásoknál is. Szerinte hasznos a gyakorlatközpontú, duális szakmai képzés, ám döntő, hogy a frissen végzett hallgatók zöme a szakterületen helyezkedjen el.