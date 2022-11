– Egyre több a megrendelés, a tavalyi évhez képest az idei növekedésünk 15 százalékos – tájékoztatott Cenk Cobanoglu, a Metyx Hungary Kft. kaposvári gyárigazgatója. – A 2023-ra tervezett növekedés 30 százalékos a 2022-hez képest.

A Metyx Kft.-nél az idén kétszer emeltek bért a dolgozóknak, a januári átlag 14 százalékos után októberben további 12 százalékos alapbéremelés lépett életbe. Oka: a folyamatosan emelkedő árak. Cenk Cobanoglu azt is közölte: a Metyx figyelmet fordít a dolgozók megtartására, támogatására, illetve az új dolgozók bevonzására is.

– Termelésünk 4–5 százalékkal emelkedett az utóbbi hónapokban, a kisfeszültségű elosztókon kívül a korábbinál több biztosítóbetétet, valamint sorkapcsot is értékesítettünk – mondta Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár igazgatója. – A kivitelre gyártott áru zömét Németországban és Franciaországban dobtuk piacra. Azzal számolunk, hogy az idei árbevételünk 2021-hez képest nagyjából 30 százalékkal nő. Tavaly 7,2 milliárd forint forgalmat értünk el, az idén október végéig már 8,3 milliárd forintnál tartunk, s ha minden úgy alakul, ahogy várjuk, akkor kilenc és félmilliárd forint lehet a bevételünk.

Meló Sándor, a nagybajomi Meló lakatosüzem vezetője közölte: többek között könnyűszerkezetes acélcsarnok elemeinek gyártásával foglalkoznak, az idei első félévben több munkájuk volt, mint tavaly. Somogyon kívül Zalából is kaptak megrendelést, jelenleg egy keszthelyi építkezésen vesznek részt. A szakember szerint az építőiparban némileg csökkenhet a megrendelés, társaságuknak jövő februárig van biztosan munkájuk.



Környezettudatosan Kaposváron

A Metyxnél igyekeznek reagálni az országban zajló gazdasági változásokra. A társaság további juttatásként százszázalékos támogatást biztosít szeptembertől azoknak, akik a helyközi és a helyi járatos tömegközlekedést veszik igénybe. Ezzel is elősegítik a környezettudatosságot, hiszen így többen utaznak busszal a saját jármű helyett.

– Az idén is megajándékozzuk a dolgozók gyermekeit Mikulás alkalmából – tájékoztatott Cenk Cobanoglu, a Metyx Hungary Kft. kaposvári gyárigazgatója. – S karácsonyi ajándékutalványokat is kiosztunk.



Fotó: Lang Róbert