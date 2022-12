Az advent végéhez érve a hétvégétől fellendült a vásárlási kedv Kaposvár fenyőárusítási pontjain. A korábbi évek helyszínei az idén is bezöldültek a karácsonyi pompájukat váró fenyőktől.

– Megdöbbentem az árán, az a másfél méteres fa, amit kinéztem, tízezer forint fölött van. Igaz, az illata nem olyan, mint a lucfenyőé, ám a tűlevél nem hullik róla – mondta hétfőn vásárlásakor Matolcsy Gusztávné.

A Kisgáton strázsáló fenyőárusnál különböző színnel jelölték a fenyőket, amelyek az árkategóriát jelentik. A lucfenyőt itt 3500–9900 forint között kínálták. Az ezüstfenyő 12–14 ezer forintért cserélhetett gazdát, a Nordmann ára 8 ezer és 21 990 között mozgott. Földlabdásból csak a Nordmann fajtát kínálták 12 ezerért.

– Egy csaknem kétméteres Nordmann-fenyőt néztünk ki, ahogy eddig minden évben tettük. Sokkal tovább bírja, mint a lucfenyő – mutatta Schablauer Luca, miközben egy platóra tették fel a kinézett tűlevelűt.

Az észak-nyugati városrészben az árakat méterben határozták meg, itt a lucfenyő 3500, az ezüst 5000, a Nordmann 7500 forint.

– Az emberek többsége határozott elképzeléssel, érkezik, ezért kevésbé válogatnak. Ezer forinttal emelkedtek az árak tavaly óta, ám úgy tűnik, mintha észre sem vennék a vásárlók – mondta Balogh Zsolt, aki három napja érkezett az árukészlettel.

– Több mint kétszáz fenyőt hoztunk, ötvennel kevesebbet, mint tavaly. Ha szükség lesz rá, még vágunk ki – tájékoztatott a 87 éves Lábodi István, aki több mint három évtizede árul fenyőfát.

– Már megszoktam, hogy mindig itt vagyok, nem tudtam volna otthon maradni. Három fajta fát hoztunk. Keresik a lucfenyőt is, ám a szebb és értékesebb Nordmann lett a sláger, a díszítésnél jobban mutat – mondta. Úgy tűnik, a hagyományos, karácsonyillatú lucfenyőt inkább a spórolásra törekvők választják. Szép Péterné két kis méretű lucfenyő közül választott.

– Kis lakás, kis fa. Egyedül vagyok, az anyagi helyzetem miatt nem engedhetek meg magamnak nagyobb fát, pedig elfogadnék egy olyan szép nagyot is – mutatta a nyugdíjas hölgy. Az árusok azokra is gondoltak, akik karácsonyfa helyett egy csokornyi fenyőággal is beérik. Tavaly még kétszáz forintért adták, az idén ezért is elkérnek érte egy ötszázast.

Minél nagyobb a vágott, annál jobb

Ürge-Vorsatz Diana, a Közép-Európai Egyetem professzora harminc éve kutatja, mivel okozunk kisebb kárt a természetben.

– Az élő, vágott fa a legjobb, és minél nagyobb legyen – osztotta meg kutatásainak eredményét az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökeként is tevékenykedő professzor. – A nem vásárlásnál és a gyökeres fenyőnél is sokkal jobb ez a megoldás. Az élő karácsonyfa vásárlással támogatjuk a biogazdaság erősítését, a természet és a talajok helyreállítását, a biodiverzitás helyreállítását, a klíma helyi és országos szabályozását, a csapadék talajainkban való jobb tárolását, az éghajlatváltozást okozó szén-dioxid tárolását – írja a szakértő, aki nem pártolja a földlabdás fenyővásárlást, mert a gyökérrész kivételével egy rakás helyi talajt távolítanak el, amelynek keletkezése évtizedekig, évszázadokig tartott. A kiültetésével invazív fajokat hurcolhatunk be a saját kertünkbe

Az izzó is legyen környezetbarát

A karácsonyi ünnepkör egyik sajátossága a fény és a világítás. Idén úgy alakult, hogy az ehhez szükséges energia nagyon drága lett, így adódik a kérdés: van-e energiatakarékos karácsonyfa vagy energiatakarékos karácsonyi világítás? A karácsonyfa-égősor esetében viszonylag egyszerű a válasz, ugyanis az égősorok általában nem vesznek fel túl sok áramot, egy–hat watt közötti az óránkénti áramszükségletük, vagyis ha 0–24 órában égetik őket, akkor is csak néhány száz forinttal dobják meg az energiaszámlát az aktuális hónapban. A LED-es füzérekkel ugyanis az adventi időszakban hat–tíz forint megtakarítás érhető el, magyarán az áruk csak jó néhány év után térül meg. Akkor érdemes modernebbre cserélni az eszközöket, ha a karácsonyfadíszek már nem használhatók.

A karácsonyfaizzó kérdése mellett fontosabb a házak homlokzatára, erkélyre kirakott vagy a fél kertet körbefutó régebbi karácsonyi dekoráció. Ezek nagy része nem energiatakarékos világítás. A fényfüzérek energiafelvétele elérheti a 200 wattot is óránként, vagyis itt már több ezer forint áramártöbbletről lehet beszélni az adventi időszakban, pláne, ha ezek a dekorációk egész nap be vannak kapcsolva. Ilyen esetekben sokkal olcsóbb a ledes karácsonyi égősor, leginkább azért, mert hosszabb az élettartama és nagyon kevés áramot vesz fel.

