Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója éppen online tárgyalást folytatott az egyik Új-Zélandon tartózkodó üzleti partnerükkel, amikor kerestük. A somogyi cég 2022-ben több mint 40 milliárd forint bevétellel zár, s a cég történetében az idén és jövőre is kiemelt szerepe van az exportnak, a gyártmányok közel 90 százalékát külföldre szállítják.

– Ipari padlóápoló gépeket is készítünk, és ezekből Indiába és Malajziába is szállítunk – mondta lapunknak Fábián Balázs. – Korábban, 2019-ben Svájcból telepítettük át a gyártást Kaposvárra, idén is folytattuk a termelést, s remélhetően 2023-ban még az ideinél is nagyobb mennyiséget rendelnek a készülékből, ami repülőterek, szállodák és nagy áruházak tisztítására is alkalmas.

A Videotonnál már rajtra készen állnak, hogy jövőre egy elektromos szabadidő-autó gyártásával kapcsolatos projektbe kapcsolódjanak. A kaposvári üzemben az ablakemelő műanyag alkatrészeit készítik hamarosan, évente akár százmillió forintos bevételt hozhat az új termék. Ezzel párhuzamosan több fajta speciális stúdiómikrofonokat is készítenek, amit távoli országokba exportálnak, így Dániába és az USA-ba is.

A Metyx Hungary Kft. az amerikai földrészre is szállít szélerőmű alkatrészeket, a kaposvári Török Kft.-nél december 14-re tűzték ki az idei utolsó kiszállítást. Áramfejlesztőkhöz, illetve tisztítóberendezésekhez készítenek alkatrészeket, amit részben Németországba exportálnak, a legtávolabbra – 1200 kilométerre – az egyik holland partnerüknek juttatják el. Török Gábor, az 1991-ben alapított, 106 dolgozót foglalkoztató vállalkozás ügyvezetője hangsúlyozta: az EU-n belül 2023-ban újabb exportpiacot keresnek.