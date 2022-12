Az esős napok után ugyan kisebb területeken, de a megye alacsonyabban fekvő szántóföldjein megjelent a belvíz. Somogysárd környékén néhány hektáron vízben áll az őszi vetés. Göndöcz József családi gazdálkodó elmondta, szerencsére nagyon sok eső esett az elmúlt időszakban, ezért az aszályos hónapokban „kiesett” csapadék visszatért a földekbe. Azonban ekkora mennyiséget már nem tudott elnyelni a talaj. A somogysárdi gazdálkodó 24 hektáron vetett el gabonát, ebből jelenleg egy hektárnyit borít belvíz. Göndöcz József hozzátette, majd csak tavasszal derül ki, hogy az érintett területen mekkora kár keletkezett.

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy megyei elnöke lapunknak elmondta, a gazdáktól jelentősebb belvízhelyzetről egyelőre nem kaptak jelzést. Sok helyen ugyanis a lehullott esővizet azonnal magába szívta a száraz föld, mivel tavaly ősz óta aszályos volt az időjárás a megyében. – Hiába esett helyenként akár 70-80 milliméter csapadék az elmúlt időszakban, még mindig szükség lenne utánpótlásra – hangsúlyozta Madarász Zoltán. – Bízunk abban, hogy télen legalább 50 centiméter hó hullik a földekre, vagy 200-250 milliméter eső. Jó lenne, ha ez nem egyszerre történne meg, hanem minden nap esne egy kevés – tette hozzá a NAK megyei elnöke.

Madarász Zoltán arról is beszélt, a földekről, főleg az elvetett területetekről, nagyon hiányzik a hótakaró azért is, mert a csapadékréteg a fagytól jobban meg tudja védeni a növényeket.

Javult a vízállás

Az esős időjárás a Balaton vízszintjének is jót tett. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, már szeptemberben is sok csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjén, de annyira száraz volt a terület, hogy a föld magába szívta a vizet. Siklós Gabriella hozzátette, a vízgyűjtőkön decemberben két hét alatt 35 milliméter eső esett, és ez már a Balaton szintjén is meglátszik. December 10-én hetvenöt, december 13-án már hetvennyolc centiméter volt a tó átlagos vízállása.