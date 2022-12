Az új csarnokból kifelé tartva horgolt angyalkákon akadt meg szemünk. – Nincs két egyforma, nem sablon alapján, hanem fejből horgolok – mondta el Nemes Józsefné. Az angyalkák mellett, hópihék, hóemberek, harangok sorakoztak az asztalán arra várva, hogy majd valaki karácsonyfáját díszíthessék.

Az új csarnok előtti szabadtéri részen pedig több tucatnyi különböző ízesítésű szaloncukor várta a dobozokban, hogy ugyanez a sors érje utol őket. – A zselés sosem megy ki a divatból, de kedvelt a vajkaramellás is – mondta el Szalai Erzsébet.

Adventi koszorúk, sír-és asztali díszek bőséges választéka volt látható a Kaposvári Nagypiacon. De az előrelátóak a luc, normann és ezüstfenyőt is beszerezhették már, hiszen karácsonyfának való is kapható voltak.

Aki nem ünnepi alapanyagra és nem is karácsonyfára vadászott, az remek ajándékötletekbe botolhatott a piacon. Akár díszcsomagolásban csiliszószokat is vásárolhattunk mangós, vagy epres ízesítésben. Jól fogyott a mézédes mandarin és az aszalt gyümölcsből, olajos magvakból álló csomagok is. Mézből sem volt hiány, az akác mellett gesztenye, repce és vegyes virágmézet kínáltak az őstermelők. – Nagyon szép áruja van a termelőknek, körbenézek és amit megkívánok, azt meg is veszem – mondta el Brantmüller Edit.