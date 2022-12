A Kapos-Coop Zrt.-nél többen is minimálbérért vagy garantált bérminimumért dolgoznak. Szunyog Csaba, a cég ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, jelenleg nem a béremelés okozza számukra a legnagyobb fejtörést, hanem a növekvő energiaárak.

– Megfordult a sorrend, korábban mindig a béremelés szerepelt az első helyen, most azonban a rezsikiadások – mondta. – A villamos­energia ára a négyszeresére emelkedik jövőre. A gáz ára idén egyszer már megháromszorozódott, jövőre pedig kétszer annyiba kerül majd, mint idén. Ha nem lenne rezsidrágulás, akkor jóval könnyebben tudnánk kitermelni a minimálbér-emelés költségét – tette hozzá Szunyog Csaba.

Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) megyei vezetője lapunknak azt mondta, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt bértorlódás alakulhat ki a cégeknél. Ezért legalább húszszázalékos fizetésemelést tartanának jónak azok számára, akiket nem minimálbéresként, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatnak a vállalkozások.

Nőtt a fizetés ősszel és télen is

Egyre több somogyi vállalkozás ad a minimálbérnél jóval több fizetést a dolgozóinak. Így van ez a kaposvári Fusetech Kft.-nél is. Gazdag Viktória, a cég HR-vezetője elmondta, a jelenlegi minimálbérből nagyon nehéz megélni, ezért is fizetnek többet dolgozóiknak. – Idén kétszer, januárban és szeptemberben is emeltünk a fizetéseken – hangsúlyozta a Fusetech HR-vezetője. – Emellett cafeteriát, bónuszt, 13. havi prémiumot és karácsonyi jutalmat is adtunk a dolgozóknak. Jövő januárban pedig további béremelés várható – tette hozzá.