Büttner Tamás, a nagyatádi Büttner Kft. ügyvezető igazgatója szerint az iparban dolgozók és a szakképzésben oktatók bére között gyakran nagy az eltérés. Ezen feltétlenül érdemes változtatni, melyhez alapot teremthet a jövő évi keresetfejlesztés. A 250 alkalmazottat foglalkoztató nagyatádi vállalkozás több mint 15 éve kapcsolódott a szakmunkások gyakorlati képzésébe.

– Jó szakképzést csak jó oktatókkal lehet megvalósítani – hangsúlyozta Büttner Tamás. – A folyamatos szakmai utánpótlás biztosításához szükség van most és az előttünk álló időszakban is olyan elhivatott szakemberekre, akik tudásukat átadják a következő nemzedéknek. Ehhez nélkülözhetetlen az anyagi megbecsülés. Cégünknél a három éves képzésben jelenleg közel 40 esztergályos, marós és ipari gépész tanuló gyarapítja tudását, rajtuk kívül a technikus tanulóknál csaknem 30 CNC-gépkezelő vesz részt az oktatásban.

A KSZC szerint a béremelés bejelentése után a szakképzésben dolgozó oktatók kiemelt figyelemmel várták a bérük módosításáról szóló tájékoztatást. A szakképzésben dolgozó oktatók január elsejétől 10 százalékos, május elsejétől visszamenőlegesen öt százalékos béremelésben részesülnek. A Kaposvári Szakképzési Centrum tíz szakképző iskolájában 434 oktatót érint kedvezően a bejelentés.

– A KSZC 11 somogyi intézményében 4929 diák tanul – közölték. – A négy kollégiumnak több mint 500 lakója van.

Fisli István, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara ipari gépész-, valamint gépi és CNC forgácsoló mestervizsga-bizottság elnöke szerint a 2023-as béremelés nemcsak a már dolgozó, hanem a pályakezdő oktatókat is motiválhatja. S fontosnak tartja, hogy a trend hosszabb távon folytatódjon. Somogyban is igény van a felkészült szakmunkásokra, nemcsak a cégeknek, hanem a nemzedékváltás kapcsán a leendő fiatal vállalkozókat sem hiányolhatja a gazdaság.



Megbecsülik a munkájukat

– A SKIK szerintem sokféleképp segíti a szakképzést, a pályaválasztás előtt álló diákok tájékoztatásától kezdve a szakmai programokig – hangsúlyozta Fisli István. – Ahogy a szakképzés megújítása, úgy a szakmák népszerűsítése is lényeges teendő. Hatalmasat fejlődött a technika, s a változással lépést kell tartani, nem szabad leállni. Harminc éve még hagyományos forgácsológépet használtak a műhelyekben, aztán ezeket sok helyen felváltották a használt nyugati berendezések, s idővel az új CNC-vezérlésű gépek következtek. Az ipar 4.0 rengeteg lehetőséget rejt magában, s ehhez megfelelően képzett oktatókra van szükség Somogyban is.

Budai Ferenc, a festő-, mázoló és tapétázó mestervizsga-bizottság elnöke kiemelte: ennek a lépésnek már ideje volt, sokkal korábban meg kellett volna emelni az oktatók bérét, akiknek nagy a felelősségük. Az, hogy a diákok milyen minőségben sajátítják el az alapokat, abban a szakembereknek meghatározó szerepük van.