A gyár bővítéséről korábban lapunkban is beszámoltunk. Mint írtuk, 31 milliárd forintból automatizált raktárat, modern szeletelő- és csomagoló üzemet hoznak létre és új húskészítménygyártó üzem is épül majd. Ehhez a magyar kormány 11 milliárd forint támogatást nyújtott. A beruházással kapcsolatban akkor Giacomo Pedranzini elmondta: szeretnék megduplázni a vágási kapacitást. Azt tervezik, hogy 220 új munkahelyet teremtenek, illetve 2025-re a forgalmunkat 58 milliárdról 150 milliárdra emelik – hangsúlyozta az ügyvezető. Giacomo Pedranzini a hétvégéi beszédében kiemelte, olyan új terméket szeretnének fejleszteni, amelyet világszinten is elismernek. Hozzátette, a jövő év elején Spanyolországba 10 tonnányi pulykamell és főtt sonka árut exportálnak majd.

Nem térnek le az útról Szita Károly, Kaposvár polgármestere a Kometa rendezvényén elmondta: a város olyan utat jelölt ki magának, amiről nem kíván letérni, bármi nehézség is történjen. – Kaposvár fejlődik, építkezik és ipart fejleszt – hangsúlyozta. – Utóbbinak meghatározó területe az élelmiszer-gazdaság, az élelmiszeripar. A város csak akkor lehet sikeres, ha vannak olyan partnerei, akik hasonlóképpen gondolkodnak és céljuk, hogy minél magasabbra jussanak és minél többet érjenek el – tette hozzá a város vezetője.