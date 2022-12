Kevesebb új munkavállalóval tervezik a következő évet a vállalkozások: felére esett vissza a munkaerő-felvételt tervezők aránya, miközben létszámleépítésben utoljára 10 évvel ezelőtt gondolkoztak ilyen sokan. A K&H kkv-k körében végzett kutatásának eredményeiből az is kiderül, hogy béremelésre a vállalkozások kétharmada készül, a cafeteriajuttatásokat viszont erősen visszafogják.

A KSH legfrissebb adatai szerint elindult felfelé a munkanélküliségi ráta: a június-augusztusi időszakban 166 ezren voltak munka nélkül. A május-júniusi 3,3 százalékról 3,4 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta, és a bizalmiindex-kutatás legutóbbi eredményei szerint ez tovább nőhet. Legutóbb 10 évvel ezelőtt, 2012 év végén gondolkoztak annyian létszámleépítésben, mint most. Ennek hátterében feltehetően az áll, hogy a cégek ilyen formában is igyekeznek megállítani a költségnövekedést – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítéstámogatás vezetője. Jelenleg a cégek kétharmada tervez fizetésemelést, ami elmarad az előző negyedévekre jellemző 80 százalék körüli értéktől, de még mindig magasabb a koronavírus megjelenésének első évében mért 40-50 százalék körüli aránytól. A cafeteriajuttatások tervezésénél viszont jelentős visszaesés figyelhető meg.