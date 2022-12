Azt írták: a Balaton-parti Kft. benyújtott pályázata kedvező elbírálásában részesült. Az elnyert összegből a medencetéri technológiák fejlesztésére és a szolgáltatási színvonal növelésére egyaránt jut majd pénz. Emellett egy másik pályázatot is benyújtottak Siófokról, amelyből a műszaki felújítás költségeit fedeznék.

Mint arról már korábban a Somogyi Hírlap is beszámolt, balesetveszély miatt nagyjából egy éve lakat került a népszerű siófoki fürdőre, amelyet még 2012-ben nyitottak meg. Fokozatosan romlott az épület állapota, a bezárás előtti időszakban is csak a kültéri, valamint a tanmedence és a szaunavilág működött az épületben.

A komplexum bezárásával a siófoki gyerekek úszásoktatása is kényszerkerülőre került, hiszen Tabon vagy Enyingen kénytelenek edzeni. A siófoki városvezetés korábban tárgyalt Witzmann Mihály országgyűlési képviselővel pályázati lehetőségek kereséséről, s most, hogy az első pályázat sikeres lett, Lengyel Róbert polgármester megköszönte a képviselő támogató lobbitevékenységét. Koszorus Rita



Az úszni tanulók most Enyingre vagy Tabra utaznak.