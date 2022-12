Több olvasónk is jelezte, hogy nehezen tudja értelmezni a most bejelentetteket, nem tudja, mi változott, és mennyit kell fizetnie ezután, annál is inkább, mert a gáz világpiaci ára mára visszaállt a háború előtti szintre. A Magyar Villamos Művek (MVM) honlapján elérhető adatok szerint a lakossági gázfogyasztók továbbra is évi 1729 köbméterig, vagyis 63 ezer 645 megajoule-ig (MJ) a rezsicsökkentett áron jutnak hozzá az energiához. Azonban, ha túllépik a keretet, akkor MJ-ként 22,002 forintot kell fizetniük. Ez átszámítva azt jelenti, hogy egy köbméternyi gáz 809,9 forintba kerül, amely tartalmazza a rendszerhasználati díjat is. Ez a díjszabás a jövő év elején is érvényes marad.

Az áram esetében valamelyest egyszerűbben lehet számolni. Az MVM adatai szerint egy lakossági fogyasztó évi 2523 kilowattóra (kWh) fogyasztásig a rezsicsökentett áron jut hozzá a villamos energiához. Ha valaki ennél többet fogyaszt, akkor az 70,104, éjszakai áram esetében pedig 60,935 forintért jut hozzá kWh-ként.

A miniszteri bejelentés alapján ezek a díjak jövő április végéig nem változnak. Ez mások mellett a társasházakban, többgenerációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élőkre is vonatkozik. Januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

Pungor István (Kaposvár) Proksa János (Kaposvár) Benke Mária (Kaposvár) Próbálom tartani a limitet, nem szeretném túllépni a havi keretet. Korábban a havi fogyasztásomat diktáltam, és azután fizettem be a számlát. Nemrég azonban voltam bent az MVM ügyfélszolgálatán, és átálltam az átalányra. Nem emlékszem pontosan, de 12-13 ezer forintot kell fizetnem ezután. Azt gondolom, ez nem rossz. Természetesen figyelek arra, hogy ne fogyasszak túl sok gázt. Lejjebb is csavartuk a termosztátot, és amikor nem vagyunk otthon, akkor alapjáraton működik a rendszer. Már az elmúlt évben is átalányt fizettünk, és most is. Havonta 30 ezer forintba kerül a gázfogyasztásunk, de egy ikerház esetében úgy hiszem, ez elfogadható. Naponta feljegyzem magamnak a fogyasztást. Másfél szobás lakásom van, ezért szerencsére nem fűtök el sok gázt. Most nagyjából 2 köbméternyi fogy el naponta. A havi számlám sem valami sok. Legutóbb 6500, előtte 3000 forintról kaptam csekket. Nem kell aggódnom amiatt, hogy túllépem a havi keretet, mert nem fogyasztok sokat.