A téli etetésről folyamatosan gondoskodnak a Bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpontnál, a gím- és dámszarvasokon kívül többek közt vaddisznókat is ellátnak. Bár az utóbbi időben többet költöttek üzemanyagra, nőtt a gépek, eszközök üzemeltetési és karbantartási költsége, s az etetéshez használt egyes termékek ára is csaknem 30 százalékkal megdrágult, a szükséges mennyiségű szemes és szálastakarmány rendelkezésre áll. Nagy könnyebség számukra, hogy a takarmány közel 90 százalékát helyben termesztették. Decembertől március végéig a 4500 szénabálán kívül várhatóan 700 ezer kiló sze­názst – erjesztett szálastakarmányt – is felhasználnak.

Az enyhe időjárás miatt most kétnaponta etetik a vadakat, s ha várhatóan januárban beköszönt a hideg, akkor naponta gondoskodnak az ellátásukról. Nagy János, a Bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont vezetője hangsúlyozta: az 1200 gímszarvason kívül 250 dámszarvas és 150 muflon is található a területükön. Az állatokat 20 helyen etetik, csaknem 2000 állat ellátásával foglalkoznak.

Tallián Attila, a kutasi Kossuth Vadásztársaság elnöke kiemelte: a vetőmagtól a műtrágyán át az üzemanyagig szinte mindennek megugrott az ára, s a termeléshez kapcsolódó járulékos kiadások is nőttek. Az extra költségeket sikerült kigazdálkodniuk, elegendő takarmányuk lesz a vadaknak.

Hetente egyszer jut kukorica, széna

– Réti széna, kukorica, búza: ezt is használjuk a téli vadetetés során – mondta Tallián Attila, a Kossuth Vadásztársaság elnöke. – Jelenleg hetente egyszer etetjük a vadakat, ugyanis még az erdőn kívüli területeken is táplálékhoz jutnak, ha hideg lesz, akkor heti három alkalommal viszünk takarmányt. Nagybajom, Kutas, Segesd és Beleg térségében található erdőkben ad feladatot a szarvasok, vaddisznók és őzek téli etetése. Ez a munka náluk november közepétől március közepéig tart.