Ingatlanpiaci tendenciák

Az elmúlt két évben hatalmas drágulásnak lehettünk szemtanúi, nemcsak az élelmiszer- és a benzinárak szárnyaltak az egekbe, hanem az ingatlanoké is, hiszen rég nem látott infláció ment végbe. Ráadásul a koronavírus-járvány következtében pedig bizonyos területek és ingatlantípusok ára megugrott. Tipikusan ilyen a Balaton környéke és a vidéki nyaralók, ahova a belvárosi lakásból szívesebben vonultak el az emberek, hogy home officeban dolgozzanak. Nem egyszer fordult elő, hogy ennek köszönhetően a vevők egymásra licitáltak a kiszemelt ingatlanért, persze általában az került ki szerencsésen, aki előbb aláírta a vételi szándéknyilatkozatot.

Előrejelzés 2023-ra – mire számítsunk?

Élhetnénk azzal a szemléletes példával is, hogy kipukkad a lufi – már ami az ingatlanpiaci árakat érinti –, hiszen már 2022 év vége felé érezhető volt az áremelkedés lassulása, sőt stagnálása. Több háttérben zajló folyamat is hatással van a mostanra csendesedő piacra. A kereslet csökkent, a mindennapi élet kezd visszaállni a koronavírus előtti időszakra, így újra helyrebillen a vidéki ingatlanok és a belvárosi lakások iránti igény egyensúlya. Emellett az ukrán-orosz háború kapcsán sokkal megfontoltabbak lettek az ingatlaneladók és -vásárlók is, többen mégsem szeretnének váltani, így lekerült a kínálatból addig hirdetett házuk.

Az energiaárak robbanása kapcsán tudatosabbá váltak az emberek. Ezért még jobban felértékelődtek az energiahatékony megoldások – például megújuló energiaforrással fenntartható ingatlanok –, így itt minimális emelkedés figyelhető majd meg. A bérleményeknél is hasonló a helyzet: míg az irodák bérleti díja volt eddig a meghatározó a bérlői döntésben, addig a jövő évben már az energiaköltségek is nagyban befolyásolhatják azt.

Az előrejelzések szerint a magas kivitelezési és alapanyagellátási költségek miatt az újlakáspiac kínálata erősen le fog csökkeni és – a fent említett okok miatt – az új és zöld lakások árazása nagyban differenciálódik majd a jövőben.

A következő évben tehát tovább lassul az ingatlanpiac, csökken a kereslet és a kínálat is, ezért stagnálás vagy akár minimális árcsökkenés is megfigyelhető lesz. Emellett kulcskérdéssé válik az energiahatékonyság, így a minimális üzemeltetési költséggel fenntartható ingatlanok, lakások biztosan felértékelődnek majd.

Hogyan döntsünk?

A jó időzítés akár több millió forintnyi vételár-spórolást jelenthet, azonban a kiszámíthatatlan piaci környezetben nehéz meghatározni, hogy mikor hozzuk meg a legjobb döntést. A mostani előrejelzések alapján az biztosan elmondható, hogy ha jövőre tervezzük a lakásvásárlást, akkor ugyanannyiért vagy minimálisan olcsóbban juthatunk hozzá a kiszemelt ingatlanhoz. De arra mindenképp készüljünk, hogy egy-egy zöld, energiahatékony ingatlanért akár verseny is kialakulhat, ilyenkor minél hamarabb jelezzük vételi szándékunk komolyodását egy vételi szándéknyilatkozat aláírásával!

Az elmúlt 2-3 év bizony bőven tartogatott meglepetéseket, hatalmas drágulás volt megfigyelhető az élet minden területén, nem volt ez másképp az ingatlanok esetében sem. Jelenleg pedig az elszálló energiaköltségek, az infláció, az emelkedő kamatok, a munkaerőpiaci kihívások és a szomszédos háború is nyomást helyez a piacra. Mégis: az előrejelzések 2023-ra stagnálást vagy akár minimális árcsökkenést jósolnak – erre készülhetünk, ha jövőre tervezünk lakást vásárolni!