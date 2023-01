– A 60 kilowatt teljesítményű kazánt átvettük, 825 ezer forintot fizettünk érte – mondta Salamon Gyula polgármester. – A puffertartályt is megrendeltük már, s ha minden a tervek szerint alakul, akkor néhány héten belül működni fog az új fűtési rendszer. Osztottunk-szoroztunk, az óvodában tartósan gazdaságos megoldást jelenthet, ha fatüzelésre állunk át.

Heteken belül begyújtanak az óvodában.

Fotós: Muzslay Péter

A kétcsoportos óvodába jelenleg 41 gyermek jár. A polgármester azt mondta, hogy a közvilágítás áramdíja nagyjából a háromszorosára drágult, a gáz ára csaknem hatszorosára nőtt. Az önkormányzatnál több mint tíz éve fával fűtenek, akárcsak a művelődési házban, a nagyjából hat méter magas tornacsarnokban viszont továbbra is marad a gázfűtés. Az óvodai átállással több millió forintot spórolhatnak meg évente, a fejlesztés kapcsán az épületben egy új kéményt is kialakítottak.

A folyamatos fűtéshez szükséges faalapanyagot részben egy erdőgazdaságtól vásárolják, illetve a környékről szerzik be. Amit csak lehet, mindent felhasználnak, így a mezőgazdasági utak mellett összegyűjtött fát, gallyat is eltüzelik majd. Salamon Gyula hangsúlyozta: a gázfűtésük megmarad biztonsági tartaléknak. A jelenlegi helyzetben némiképp szerencsésnek érezhetik magukat, mivel az óvodánál korábban egy napelemrendszert is kiépítettek.

– A fatüzeléses átállás hosszú távú célokat szolgál. A körülmények bárhogyan is változnak, legfontosabb, hogy állandóan biztonságos legyen a fűtés az óvodában – hangsúlyozta Salamon Gyula polgármester.



Hintának örülhetnek a gyerekek, új játékokat is kapnak

A helybelieken kívül zselickisfaludi, szilvásszentmártoni és patcai gyermekek is járnak az óvodába, a négy óvónőn kívül két dadát is foglalkoztatnak. Időről időre igyekeznek fejleszteni az intézményt, nemrég az udvaron új hintát állítottak fel, s kerítést húztak fel. Hamarosan újabb játékot akarnak vásárolni az óvodába: a puzzle-n, a kisautón és a játékbabán kívül kirakós és fejlesztő játékkal is megakarják lepni a szennai apróságokat.

– A Pillangó csoportba 19 kisgyermek jár, a Katicába 22 – mondta Héjjas Orsolya óvónő.