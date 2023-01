A miniszter kiemelte, látszik a világban zajló folyamatokból, hogy ez az év sem lesz könnyű a mezőgazdaságban. 2022-ben a történelmi aszály pusztítása mellett megjelentek az orosz-ukrán háborúra válaszul adott elhibázott brüsszeli szankciók következményei a magas energia- és műtrágya árak, a nehezedő finanszírozási környezet formájában. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az agrárkormányzat ismeri és tisztában van a gazdálkodók problémáival, de közösen meg tudunk küzdeni a nehézségekkel. Nagy István szerint minden kihívás ellenére különösen kiemelkedő eredmény, hogy a magyar mezőgazdaság tavaly is biztosította a lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel való ellátását, miközben nőni tudott az agrárexport is.

A 2022-es év nagy sikere, hogy november 7-én az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervét, amely történelmi lehetőséget jelent a magyar vidék és agrárium számára. A 2027-ig tartó időszakban Magyarországnak járó uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról kedvező megállapodás született, az uniós források a kiemelkedő arányú nemzeti költségvetési hozzájárulással együtt minden eddiginél nagyobb segítséget jelentenek a vidékfejlesztés, a gazdálkodók és az élelmiszer-feldolgozók számára. Hozzátette, az elkövetkezendő agrártámogatási ciklus költségvetése, a felhasználható források nagysága összesen 14,7 milliárd euró.

A mostani nehezebb időszak utáni fejlődés, a jövő szempontjából fontosak a Vidékfejlesztési Program forrásaiból megvalósult vagy még folyamatban lévő fejlesztések, amelyek hatékonyabbá és ellenállóbbá teszik a gazdaságokat a termelési nehézségek kezelésében, hangsúlyozta Nagy István. Példaként említette, hogy a Vidékfejlesztési Program forrásaiból csak a tavalyi évben mintegy 400 milliárd forintot fizettek ki az érintetteknek.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2023-as év első hónapjainak legfontosabb gazdálkodási feladata az új agrártámogatási rendszer feltételeinek megismerése és alkalmazása. Fontos, hogy a gazdák felkészüljenek az egységes kérelem tavaszi benyújtására, ebben segíti őket a szaktárca. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetői, szakemberei már 2022 végétől szerte az országban tájékoztató fórumokat tartanak ennek érdekében, a roadshow idén is folytatódik. Ezeken átfogóan bemutatják a KAP Stratégia Terv alapvetéseit, a támogatások igénybevételének legfőbb kritériumait és a legfontosabb teendőket. Ezen felül készül egy külön, agrártámogatásokról szóló honlap, melyen minden információ elérhető lesz, tette hozzá Nagy István.

Fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a magyar Stratégiai Tervnek központi és átfogó célját képezik a kis- és közepes gazdaságok és továbberősítésük. Ezt jelzi az újraelosztó támogatás bevezetése, az általuk megvalósítandó kisebb léptékű fejlesztések külön támogatása, illetve a termelői együttműködések erősebb ösztönzése. A gazdák 2023-ban is számíthatnak a magyar kormányra, közösen vesszük fel a küzdelmet a termelési költségek elszabadulásával és a piaci bizonytalanságokkal - hangsúlyozta az agrártárca vezetője.