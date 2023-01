A nagy cégek a nehéz körülmények ellenére tudták növelni a bevételeiket, és többet tettek be a közösbe.

2021-ben 50 millió forint felett volt a Kapos Atlas Kft. iparűzési adója, ám ez 2022-ben a 75 millió forintot is elérte, vagyis 30 százalékos növekedést produkáltak, számolta ki kérésünkre Horváth Árpád, a Kapos Atlas Kft. ügyvezetője. Nagyon kemény évet zártak, tette hozzá, sok váratlan helyzettel, mint a háború és az energiaárak növekedése, és csak nagyon kemény tárgyalásokkal tudták a költségnövekedést a vevőikre terhelni, így növekedhetett az árbevételük. A nagy kaposvári cégek hasonló pályát futottak be.

– A covid okozta traumát túlélte a város gazdasága, és 2022 azt bizonyította, hogy tovább tudtunk lépni – mondta Szita Károly polgármester. – A 2023-as évben azonban meg kell védeni azt, amiért megdolgoztunk. A város biztonsági költségvetést alkotott, így meg tudjuk tartani a célkitűzéseinket és közszolgáltatások eredményeit.

Az érkező befektetők húzzák magukkal a helyi gazdaság többi részét is. A készülő beruházás, a török Sisecam nevében Sziráki Tamás projektmenedzser elmondta, hogy eddig több tízmillió forint telekadót fizettek be az önkormányzatnak. Már egymillió köbméter földet megmozgattak, és tízezer köbméter betont öntöttek ki az alapozási munkákkal. Ha a gyártás 2024-ben beindul az új gyárban, százmilliós összegű iparűzési adóval számolnak, és akár 500 embernek is munkát adhatnak.