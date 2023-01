Többen is meggondolták, hogy mennyi pénzért tankolják meg járművüket az egyik kaposvári benzinkútnál szerda délután. Ottjártunkkor csak elvétve találkoztunk olyan autóssal, aki teletöltötte az autó tankját. Kovács Anett is csak valamivel több mint 10 ezer forintért vásárolt 95-ös benzint. – Jobban örültem annak, amikor 480 forintért lehetett hozzájutni az üzemanyaghoz – mondta a mezőcsokonyai édesanya. – Hiába drága most a benzin, mindenképpen megveszem, mert naponta kell használnom az autót. Ezen nem spórolok, de az étkezésen igen. Kevesebbet megyünk el étterembe – tette hozzá.

Marics László azonban ritkábban ül már autóba. A jutai férfi érdeklődésünkre elmondta, ennek ellenére is havonta legalább egy, de inkább másfél tank benzint használ el. A kaposfői Springman Ferenc viszont nem spórol az üzemanyaggal. Elmondása szerint havonta 120–150 ezer forintot is elkölt rá. – Két autóm van, mindegyiket muszáj tankolnom. Ezen nem szeretnék változtatni és mást dolgot sem akarok megvonni magamtól, inkább elfogadom azt, hogy kevesebb pénzem marad a hónap végén – hangsúlyozta Springman Ferenc.

A somogyi benzinkutakon eltérő árakkal találkozhattak az autósok szerdán. A nagyobb töltőállomásokon általában 652 forintért kínálták a 95-ös benzint. A kisebb kutakon azonban ennél valamelyest kevesebbért. Batéban egy literért 632 forintot kértek el. Hiába volt olcsóbb a benzin, a kút forgalmán ez egyáltalán nem látszott. Horváth László, a batéi töltőállomás tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, amióta eltörölték a 480 forintos üzemanyagár-sapkát, azóta látványosan visszaesett a forgalmuk. – Azok közül, akik betérnek hozzánk, többen csak tízezer forintért tankolnak – mondta Horváth László. A benzinkút tulajdonosa arról is beszélt, hogy az elmúlt 13 hónapban – amíg ársapkás volt az üzemanyag – szinte semmi hasznuk nem volt. Most, hogy újra piaci áron adhatják a benzint és a gázolajat lassan kezdenek talpra állni.



Itthon drágább

A környező országokhoz képest Magyarországon kerül a legtöbbe az üzemanyag. Forintra átszámítva Ausztriában átlagosan 584, Szlovákiában 600, Szlovéniában 500, Horvátországban 536 forintot kell fizetni egy liter benzinért. Igaz, utóbbi két országban árstop van érvényben. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője lapunknak elmondta, a hazai kutakon várhatóan nem csökken majd az üzemanyagok ára. – Sokszorosára emelkedett a töltőállomások energiaköltsége – hangsúlyozta. – Mivel nőtt a kiadásuk és várhatóan a drágulás miatt kevesebb üzemanyagot adnak majd el, ezért a költségeit mindenki igyekszik beépíteni az árakba – tette hozzá Bujdos Eszter.