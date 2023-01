Még mindig Siófok a legnépszerűbb település a vármegye ingatlanvásárlásait tekintve. A Medián Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft. adatai szerint 1,1 millió forintot is meghaladta a somogyi városban a négyzetméterár és tavaly­hoz képest csaknem százötvennel több, összesen 2142 eladó ingatlant hirdettek meg. Ugyanakkor egyre több kisebb település, például Ádánd, Kőröshegy, Balatonszabadi is szerepel az ingatlan.com top 20-as listáján. – Majdnem ugyanolyan előnyei vannak ezeknek a településeknek, viszont jóval olcsóbban lehet itt ingatlanhoz jutni, mint a balatoniakon – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A Balaton-parti településeken millió­közeliek a négyzetméterárak, a környező falvakban ennek a fele. – Korábban a part közelsége meghatározó volt, de most azt látjuk, hogy inkább autóba ülnek az ingatlantulajdonosok és pár perc utazás után mennek a strandra pihenni, sokan pedig innen ingáznak munkahelyükre – emelte ki Balogh László. Megjegyezte: a koronavírus-járvány hatással volt a balatoni ingatlanvásárlásokra, egyre több háttértelepülésen nőtt a beköltözők száma.

– Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt három-négy évben csökkent az eladó ingatlanok száma a településen, ha van is meghirdetett ház, az gyorsan elkel – mondta Marczali Tamás, Kőröshegy polgármestere. – Egyre több fiatal családos költözik hozzánk. Azért is esik a választás Kőröshegyre, mert közel van az autópálya és sokan tudnak kényelmesen ingázni a munkahelyükre, akár a fővárosba.

– Gombamód nőnek ki a földből az új házak a település északi részén, több új utcát is nyitottunk az elmúlt években – mondta Hosszú-Kanász Eszter, Balatonszabadi polgármestere. – Nemcsak fiatal párok, hanem az idősebb korosztály is szívesen költözik hozzánk. Van, aki azért választja Balatonszabadit, mert nyáron sokkal nyugodtabb, mint Siófok, és fontos szempont az is, hogy egy óra alatt az autópályán elérhető a főváros.

Az árak nem csökkentek a Balatonnál

– Jelenleg lassulás van az ingatlanpiacon, de az árak nem csökkentek, valószínűleg a nagyobb, kevésbé energiatakarékos családi házak esetében várható majd kisebb árváltozás – mondta el Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. tulajdonosa. – A koronavírus-járvány alatt nagyon keresettek voltak a balatoni ingatlanok, most azonban egyre többre kerül ki az eladó tábla. Megjegyezte: majdnem az összes somogyi községben és kisebb városban igénybe lehet venni a Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezményt az idei évben is.