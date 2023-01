A beton- és cementhiány már a tavalyi évben éreztette hatását, állítják piaci szereplők. A hazai cementgyártás mára odáig jutott, hogy a tonnánkénti 20 ezer forintos hatósági ár az előállítási költséget sem fedezi, ami a hazai gyártás ellehetetlenülését hozhatja magával, állítják a kereskedők. Mértékadó források szerint egy új cementgyár épül, ami hazai kézben lesz, így gátat vethet az áruhiánynak. A vármegyeszékhely legnagyobb építőanyag-kereskedéseiben nem tapasztalni hiányt, bár a magyar cement kétségtelenül eltűnőben van.

– A magyar cementből nem kapunk annyit, mint amennyire szükség lenne – válaszolta érdeklődésünkre Sipos Zoltán, a Kapos-Épker Építőanyag Centrum kereskedelmi vezetője. – Éppen ezért importra szorulunk, Szlovákiából és Horvátországból érkezik cement. Onnan küldenek elegendő mennyiséget, így el tudjuk látni a somogyi vásárlóinkat.

Az árak azonban a külföldi behozatal miatt emelkednek, sőt az idei évben még 25 százalékos árnövekedés várható a cement tekintetében, tette hozzá. Az építőanyagok árai összességében stagnálnak, megállt a felfelé ívelő tendencia, azonban az árak lefelé sem mozdultak el. Megtorpanásról azért nem lehet beszélni az építőiparban, mert hagyományosan január és február az ágazat két leggyengébb hónapja, a válságtól függetlenül. Az építőipari szakemberek azt mondják, hogy az idei évre van elég megrendelésük.

Még a tavaszi szezonnyitás előtt állnak, de áremelkedésekkel folyamatosan találkozni, így a festékgyártók is 10 százalékot emeltek az év elején, tudtuk meg az épületgépészettel foglalkozó, balatonfenyvesi Potecz barkácsáruházban.

A kivitelezések egy részét szüneteltetik a felfüggesztett beruházások miatt, illetve a téli időszak miatt visszaesett az építőipar tevékenysége, ennek is köszönhető, hogy jelenleg nincs gond az anyagellátással, mondta Budai Ferenc kaposvári építési vállalkozó. Visszatértünk a normális kerékvágásba, amikor ha a vevő betért a kereskedésbe, akkor kapott is árut, értékelte. Lökést adhat az építőiparnak, hogy a lakossági lakásfelújítási program tavasszal újraindulhat, miután a december végi határidőre adták le az igényléseket a pályázók.



Augusztus végétől csökkent a megrendelések száma



Az állami és önkormányzati beruházásokból 200 milliárd forint forrást visszavont a kormány tavaly, ezért az idén 20–30 százalékos csökkenésre számít a szektor, és ez helyben is érezhető lesz, állították ágazati források. Tavaly még akár 3–4 százalékkal bővülhetett is az ágazat, és a 6500 milliárd forintot is elérhette az építőipar teljesítménye, mondta az év végén Kaposváron Koji László, az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége elnöke. Azonban az inflációs árváltozások tudták felhúzni a végösszeget. Az építőiparban megélt árnövekedés tavaly a kétszerese volt a többi fogyasztói árváltozásnak, a tavalyi év elejétől az építőiparban 24 százalékos árnövekedést regisztráltak. 2022-ben 375 ezer embert foglalkoztatott a magyar építőipar, és 148 ezer vállalkozás működött, viszont augusztus végétől folyamatosan csökkent a megrendelések száma. December végéig jó 10 százalékkal kevesebb futott be, mint a múlt év hasonló időszakában, és az idén további csökkenésre számítanak az új szerződések tekintetében.