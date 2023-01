Kiemelkedő évet zártak a vármegye méhészei tavaly. Az időjárás kegyes volt, a méhek annyi nektárt gyűjtöttek, hogy bőven megteltek a kaptárak.

A berzencei Hrankai Szabolcs méhcsaládjai is sokat dolgoztak azért, hogy a méhész minél több édes finomságot tudjon eladni. A mézzel teli hordók azonban még mindig halomban állnak a gazdálkodónál. – Több mint 40 hordónyi méz van a raktáramban – mondta Hrankai Szabolcs. – Ebből 26 hordó akác. A mézet felvásárlónak szoktam eladni, a kínált összeget azonban most nem tudtam elfogadni. Egy kiló akácméz felvásárlási ára 1500 forint, ennyi pénzért nem szeretnék túladni rajta – fogalmazott a méhész.

Hrankai Szabolcs kiemelte, a méhészek költségei folyamatosan emelkednek, ezért sem mindegy, mennyiért adják el a mézet. A berzencei gazdálkodónak több mint 160 kaptára van. A méhek éves gyógyszerei csaknem 600 ezer forintba kerülnek, az etetésükhöz pedig 3000-3500 kilónyi cukrot kell felhasználni, ami újabb mintegy másfél millió forint kiadás. A méhész hozzátette, a kaptárakat is javítani kell, a faanyag azonban kétszer annyiba kerül mint korábban.

Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta, 2021-ben nagyon rossz évet zártak a méhészek, akáctermés nem is volt. A külföldi és a hazai piacnak azonban szüksége volt a mézfajtára. Mivel a magyar méhészek nem tudták kiszolgálni az igényeket, a kereskedők máshonnét, például Ukrajnából szerezték be az akácot. – A szomszédaink azonban jóval olcsóbban kínálták és kínálják most is az akácmézet – hangsúlyozta Mészáros János. – Az ukrán méz 20-25 százalékkal olcsóbb, mint a magyar, azért is mert a termék vámmentességet kapott – tette hozzá.

A magyar méhészek évente kettő, kettő és félszer több mézet állítanak elő, mint amennyi a hazai fogyasztás. Ha kevesebb méhész lenne, akkor kiegyenlítettebb lenne a piac.

Apránként lehet eladni a készletet

Csonka Imre kaposkeresztúri méhész, a kaposvári méhészbolt tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, azok a gazdálkodók, akik nagyobb tételben, hordószámra szokták eladni mézeiket a felvásárlóknak, valóban bajban vannak. Akik viszont a piacon, üvegekben, apránként értékesítik a terméket, azoknak sokkal kedvezőbb a helyzetük. – Nem tapasztalom, hogy kevesebb lenne a forgalmunk – mondta Csonka Imre. – Szerencsére nincs visszaesés a boltban és egyelőre gond nélkül tudjuk eladni a mézet. Sokan térnek be hozzánk egy-egy üveg édességért. Természetesen az akác a legnépszerűbb, azt követi a repceméz. A tavalyi évünk kiváló volt, nagyon sok mézet sikerült előállítanunk – tette hozzá a méhész. Csonka Imre arról is beszélt, tudja, hogy a külföldi mézhez jóval olcsóbban hozzá lehet jutni, azonban a magyar termékek – még ha drágábbak is – jobb minőségűek. A kaposkeresztúri méhész egy üveg, 950 grammos kiszerelésű akácmézet 3400 forintért kínál.