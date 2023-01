A gazdafórum meghívott előadója volt Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

– A gazdálkodók számára egy teljesen új támogatási ciklus indul, amely 2027-ig tart, és ehhez a 5300 milliárd forintnyi forrás felhasználási szabályait kell megismernünk – mondta az államtitkár. – Most a legfontosabb minden gazdának az, hogy tisztában legyen azokkal a választási és döntési lehetőségeivel, amelyek többlettámogatáshoz juttathatják. A kisebb és közepes gazdaságok számára új területalapú támogatási forma indul, és kezdetét veszi egy új agrárökológiai támogatás, ahol hektáronként plusz 80 eurós támogatás is nyerhető. A konstrukciók mind új szabályokat és feltételeket jelentenek, amelyekről még sokat kell beszélgetni csoportokban, konzultáció keretében és egyénileg is a gazdákkal.

– Az érintett gazdáknak maguknak kell meghozniuk a döntést, hogy mit vállalnak, és ez a döntés zsebbe vágó lesz – mondta Madarász Zoltán, a NAK somogyi elnöke. – A választáshoz minél több segítséget kívánunk nyújtani, ezért zajlik a falugazdászok felkészítése, hogy a gazdák rendelkezésére álljanak.

– Nem kell megijedni, mert a döntést még nem most kell meghozni – tette hozzá Feldmann Zsolt, aki arról is beszélt, hogy uniós szinten az agráriumra sokszor abroncsként nehezedtek a zöld előírások. Az agráriumot szeretnék fenntarthatóvá tenni, de nem olyan áron, ami ellehetetleníti a termelést. A zöld gondolat jegyében új feltételekkel adoptálnak egy új támogatási konstrukciót. A fórumon elhangzott, hogy a részletszabályok most még csak 95 százalékban kidolgozottak. A következő időszak intenzív felkészülést igényel a gazdáktól, a kamarától és a kormánytól is. Magyarország Közös Agrárpolitikai Programja (KAP) stratégiai tervében támogatják a precíziós és a digitalizációs fejlesztéseket, a fiatal gazdákat és a díszkertészeteket. Új területek vonhatók be, azokra is igényelhető támogatás, melyeket a gazdák eddig nem vontak termelésbe az alacsony jövedelmezőség miatt.