Különleges kivipálinkát készített 2022 utolsó napjaiban Pach Gábor zamárdi műhelyében. Januártól limitált kiadásban ezt is megkóstolhatják vendégei. Pach Gábor azt mondja, neki szerencsére van mibe töltenie a különleges nedűt.

– Évek óta Ausztriából rendelek minőségi üvegeket – tette hozzá Pach Gábor. – Zavartalan az ellátás, igaz, dupla áron veszem, mint pár hónappal ezelőtt és a címkék is jóval többe kerülnek. Egyes fajta üvegeket ugyanakkor valóban nehezebb beszerezni, azokat, amelyeket az ukrán piacról importáltak. Nem panaszkodhatom a tavalyi évre, a piac elbírta a 25 százalékos áremelésemet, de idén nehezebb lesz. Már tapasztalom, hogy a vendéglátóhelyek kifizetései lassabban zajlanak – mondta el a pálinkamester. Szerinte az olcsó és drága vendéglátóhelyeknél nem lesz megtorpanás, a középkategóriásoknál fog leginkább begyűrűzni a magas energia- és alapanyag árak hatása.

– Én az osztrák piacról vásárolok üvegeket évek óta és zavartalan az ellátás, igaz 40 százalékkal többért kapjuk a rendelést – mondta el Simonyi Gábor, a GáBor és Pálinkaház tulajdonosa. Hozzátette: nehéz helyzetben vannak a főzdék, a sok költség miatt emelni kell a pálinka árán. – Vannak olyan partnereink, akik bezártak, de akik maradtak, azok folyamatosan rendelnek tőlünk – mondta el Simonyi Gábor.

Tóth Tamás barcsi magánfőző szerint sem lesz könnyű a 2023-as év. – Kihívások előtt áll a szakma, a megemelkedett energia- és alapanyag­árak mind a magán, mind a kereskedelmi főzdékre hatással vannak – tette hozzá.



Nehéz év sok-sok kihívással

A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint 40 százalékos áremelkedést kellene megvalósítani, de ilyen esetekben számos más tényezőt is figyelembe kell venni. Mihályi László szerint a legfontosabb az lenne, hogy a mostani, átmeneti időszakban se csökkenjen a pálinkák iránti kereslet. Kiemelte: mindenki nehéz évre készül 2023-ban. A tanács a közeljövőben népszerűsítő kampányokat tervez megvalósítani és szeretné elérni azt is, hogy a hazai fejlesztési források segítsék a jövőben az ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat. Felidézte, hogy korábban a koronavírus-járvány miatt a határok lezárásával eltűntek a turisták, a vendéglátóhelyek bezártak, így a rendelések is nagy mértékben visszaestek. Ezen kívül sokkal visszafogottabb volt az év végi céges ajándékozás is, a vállalatok szűkebb büdzsével gazdálkodtak.



Fotó: Lang Róbert