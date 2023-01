– Kis boldogsághormon, ugye? – mosolygott fizetéskor az eladó a kaposvári kisboltban arra a vevőre, aki két tábla csokit vásárolt kedden délelőtt.

A kereskedők maguk azonban nem túl boldogok az új szabályozástól. Gabriella tíz éve dolgozik a szakmában és hónapok óta egy kockás füzetbe vezeti az ársapkák miatti veszteségét.

– Számlával tudom bizonyítani, hogy 627 forintért kapom a cukrot, és 261 forintért adom – mutatta. – Ez csak egy termék, amin 400 forint a veszteségem, de például az étolajat is 1100 forintért veszem, és 713 forintért adom. Adót viszont a bruttó forgalmam után fizetek. A gond az, hogy nem mehetek el ezekért a termékekért egy nagyáruházba, ahol magánemberként megvehetném a hatósági áron, mert számla nélkül nem veszek semmit, hiszen én tiszta lapokkal játszom!

Gabriella boltjában egy vevő csak egy hatósági áras terméket vehet egyszerre. – Nem adok el belőle sokat, de az a probléma, hogy bespájzolnak az emberek – folytatta. – A legutóbb is többször fordult egy férfi, és pakolta a cukrot az autójába, pedig nem tűnt rászorulónak...

Megkerestük a vidéki kisboltokat Somogyban, hogy hol mi a helyzet az árstopos élelmiszerekkel. A zselickisfaludi boltban azt mondták, hogy időnként az ellátással akadnak gondok, a kereslet azonban töretlenül nagy, mert a vevők annyit vinnének a hatósági áras termékekből, amennyit csak bírnak. A kercseligeti bolt vezetője, Raffai Krisztina elmondta, nálunk van liszt, étolaj, tej, csirkefarhát, csirkemell, tojás és burgonya is, egyedül cukorból mutatkozott hiány, pedig egy hónapban akár 30–40 kiló is érkezik belőle hozzájuk.

A hiány a nagykereskedelmi beszállítók szintjén jelent meg tavaly, jellemzően a cukorból, néha a lisztből is, de a friss áruknál is előfordult, mondta érdeklődésünkre Gulyás Árpád, a Csurgó-COOP Zrt. vezérigazgatója. A termelői és nagykereskedői problémák az új szabályozástól nem oldódnak meg, mert hiába rendelnek többet a dupla tartáshoz, ha a beszállítók nem teljesítenek.

A friss áruknál kockázatos a duplázás

Nem lehet a kiskereskedelemre hárítani a felelősséget, hiszen nem arról van szó, hogy a kereskedők nem akarnak árulni, hangsúlyozta Gulyás Árpád. A jogszabály ellenőrzéskor eddig is bírsággal fenyegetett, feltéve, hogy a boltos nem tudta igazolni, hogy megrendelte a hatósági áras termékeket, de nem teljesítették a megrendelését.

Most dolgoznak az előkészületeken és a rendelet előírásainak értelmezésén, felelte kérdésünkre Hatta József, a Kapos-COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója. A boltméretnek megfelelőlen tudják, hogy mekkora volt a havi értékesítés, ennek megfelelően állítják össze a termékek központi megrendelését. A friss áruknál nem lehet automatikusan duplázni a mennyiséget, mert ha csirkefarhátból egy boltban eddig egy hónap alatt húsz kiló fogyott, akkor nem szabad ésszerűtlenül negyven kilót rendelni, mert félő, hogy a többlet megromlik, magyarázta. A dupla tartásról szóló rendelet azonban nem tesz különbséget a hosszabb fogyasztási határidővel rendelkező száraz áru és a romlandó friss áru között, és ez fejtörést okoz a kereskedőknek. Az előírt szabályozást azonban maradéktalanul betartják és boltméretnek megfelelően eleget tesznek a kötelezettségeiknek, szögezte le Hatta József. A boltvezetők jelenleg mérik fel az igényeket, és a szakmai hozzáértésüknek köszönhetően adják le a pontos megrendeléseket. A kiskereskedők azonban nem tudják, hogy a beszállítók hogyan tudnak majd helytállni az új helyzetben.



Térképen a hiány

Az internet segíthet eligazodni abban, hogy az ország kisboltjaiban merre kaphatók hatósági áras termékek. Egy új honlap jelentkezett, a holvehetek.hu, ahol a felhasználók a saját tapasztalataik alapján állítják össze az egész országot lefedő információkat arról, melyik településen, melyik boltban mi kapható a hatósági áras élelmiszerek közül. A térkép részletes információkat tartalmaz Somogyról is, a kedd délelőtti jelölés szerint Öreglak, Buzsák és Lengyeltóti boltjaiban megfelelő volt az ellátás. Érdekesség, hogy az ellátottság minőségét a politikai nézetek is befolyásolják, ugyanis több közvélemény-kutató is megjelentetett olyan friss felmérést, miszerint az ellenzéki válaszadók több, a kormánypártiak kisebb áruhiányt tapasztaltak.