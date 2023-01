– Egy ötven négyzetméretes, kétszobás téglalakás húszmillió forintba kerül átlagosan, de erre kell még költeni – mondta el Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. tulajdonosa. Az ügyfeleik még tartják az árakat, de már megfigyelhető a lassulás az ingatlanpiacon.

Megkezdődhet az ingatlanok árának csökkenése januárban egyes szakemberek szerint. A takarékos, kedvező rezsiköltségű lakások, házak kerültek az érdeklődés középpontjába. A nagyobb rezsiköltségű házak iránt visszaesett a kereslet, elsősorban ezeknél prognosztizálnak árcsökkenést, a modern, korszerű lakások tartják az áraikat.

– Azt is látjuk, hogy míg a koronavírus-járvány alatt nagyon keresettek voltak a balatoni ingatlanok, most egyre többre kerül ki az eladó tábla – emelte ki Boldizsár Balázs. Majdnem az összes somogyi községben és kisebb városban igénybe lehet venni a Falusi Családi Otthonteremtési Kedvezményt (csok) az idei évben is, ami nagy segítség a vásárlóknak és szívesen élnek ezzel a lehetőséggel.

– Az év első hetében több mint 18 százalékkal több eladó lakóingatlan várt gazdára, mint egy évvel korábban, a kereslet azonban 40 százalékkal mérséklődött – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A vármegyeszékhelyeken 35 százalékkal, a kisebb településeken pedig 26 százalékkal több lakásból és házból válogathatnak a vevők mint 2022 januárjában. – 2023-ban a lakásadásvételek számának csökkenésére és hektikusan alakuló árakra lehet számítani – emelte ki a szakértő. Balogh László szerint a kisebb alapterületű lakások iránt megmaradt a kereslet. A nagyvárosi garzonlakások forgalma 2023-ban továbbra is élénk maradhat. A szakember szerint egyelőre nehéz konkrét előrejelzést adni az árak változására. A mostani kilátások alapján 2023-ban 10-15 százalékkal kevesebb adásvételre kerülhet sor mint tavaly, ami miatt további drágulás nem valószínűsíthető.

– Település- és lakástípustól függően több helyen is árcsökkenés várható, és lesznek olyan régiók, ahol az árak stagnálására lehet számítani – tette hozzá Balogh László.