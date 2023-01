Több mint negyven évet dolgozott Bodrogi Csabáné. Pályája kezdetén pedagógusként, majd nevelési tanácsadóként tevékenykedett. Tizenhét évet töltött a gyámhivatalnál, majd a marcali önkormányzatnál a szociális ügyeket intézte. – Az idős szülők miatt döntöttem úgy tavaly, hogy szeretnék élni a Nők 40 lehetőséggel – mondta érdeklődésünkre a marcali nyugdíjas. – Így sokkal több idő jut a gyermekeimre, kirándulásra és a barátokra.

Nemcsak a hivatali szférában, hanem a pedagógusok között is egyre többen élnek a nőknek kínált lehetőséggel. – A tizenegy iskolában minden évben két-három kolléganő megy nyugdíjba a Nők 40 programban – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály központi általános iskola főigazgatója. – Sokan az egészségügyi állapotuk miatt döntenek a kedvezményes öregségi nyugdíj mellett, de az sem ritka, hogy idős szülőkre vagy unokákra kell vigyázniuk.

A kormány 2011-ben vezette be a Nők 40 Programot. A kezdetek óta több száz ezren éltek országszerte ezzel a lehetőséggel. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint 2022-ben 907-en vették igénybe a nők kedvezményes öregségi nyugdíját. Az igénylés feltételei a jogszabály hatályba lépése óta érdemben nem változtak, így az idei évben is az a nő veheti igénybe a nők kedvezményes öregségi nyugdíját, aki rendelkezik legalább 40 év jogosító idővel. Ebbe nem számítanak bele az iskolai tanulmányok, illetve a munkanélküli ellátások ideje. A 40 éven belül legalább 32 évet keresőtevékenységgel kell megszerezni.

Az érintetteknek azt javasolják, indítsanak adategyeztetési eljárást, melyet elektronikus úton, ügyfélkapus belépéssel tehetnek meg a magyarorszag.hu honlapon. 2020. július elsejétől minden nyugdíj melletti keresőtevékenységgel szerzett jövedelem járulékmentessé vált.