Lakatos Zoltán, a Gabonaszövetség tagozati elnöke nem rejtette véka alá, hogy a következő hetek fordulatot hozhatnak a lisztárakban és a pékipari termékek drágulásában. A beáramló olcsó ukrán búza veri le a magasabb árat. A malmoknál csökkenhet a liszt ára a búza árának zuhanása miatt, és ezt kénytelenek követni a pékek. Az ágazatban azonban nem csökken a bérköltség és drágul a csomagolás is. Tájékozódni fog, mert mindennap más a helyzet, ígérte válaszul a nagybajomi Septe József, a Pékszövetség elnöke, akit a Gabonaszövetség friss nyilatkozata miatt kerestünk meg. Találgatásokba nem szeretne bocsátkozni, hűtötte le a kedélyeket. Jövő hét elején már tisztábban láthatnak a februári tendenciákról, állította. Ágazati forrásokból úgy értesültünk, hogy a malmokban a következő aratásig van elegendő búza, és ha ez így van, most nincs szükségük az ukrán gabonára, emiatt az árcsökkenés még várathat magára. Várjuk ki a végét, mondta óvatosan István József is, a barcsi malom tulajdonosa. Somogy egyetlen malma a környékbeli gazdáktól szerezte be a gabonát, és korábban a Magyarok Kenyere programban is részt vett. Szerinte ígéretekre nem lehet alapozni, és majd ha forintban pontosan kiszámíthatóvá válik a csökkenés, akkor lehet tervezni. Jelenleg azonban a helyzet olyan bizonytalan, hogy nem lehet rá alapozni.

– Jelenleg nem termelünk éppen emiatt a bizonytalanság miatt, az idei évtől szüneteltetjük a működést, ez idő alatt technikai korszerűsítés is zajlik a telephelyünkön – mondta István József. – Azt várjuk, hogy normalizálódjon a piaci helyzet, utána majd visszaállunk a termelésre. A búza ára ugyanis mindennap változik, akár tíz-húsz százalék különbség is lehet a napi árfolyamok között.

Kiszámíthatatlan most a piaci helyzet

A minőségtől függően a búza ára 110 ezer forint és 180 ezer forint között ingadozik tonnánként, ebbe az árba szólhat bele az olcsó ukrán gabona. Endre István, a hetesi Vikár Béla mezőgazdasági szövetkezet elnöke azt mondta: a kukorica ára jelentősen, helyenként 10-15 százalékkal csökkent az utóbbi néhány hétben.

– Nem túl rózsás a helyzet, pillanatnyilag kiszámíthatatlan a piac – hangsúlyozta. – A kukorica tonnáját késő ősszel nagyjából 135 ezer forintért adtuk el. Egy hete 300 tonnára kötöttünk szerződést, de tonnánként már csak 110 ezer forintos árban sikerült megállapodni. Nagy ez a zuhanás, remélem, hogy nem csökken tovább az ár. A terményértékesítésben szerintem pillanatnyilag nem nagyon lehet tervezni.

Endre István azt mondta: korábban 1200 tonna búzájuk volt, de azt már eladták. A 2022-es idény mindent egybevéve sikeres volt a számukra, a 2021-es 450 millió forint forgalommal szemben tavaly közel 600 millió forintos bevételt értek el.