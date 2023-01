– Nálunk januárban hétezer forint helyett nyolc­ezer forintra nőtt a B kategóriás jogosítványok óradíja – mondta Tamás Zoltán, a kaposvári Tamás Autósiskola ügyvezetője. – S a többi kategóriában is közel tíz százalékkal emelkedtek a képzési díjaink.

Pohner István, a kaposvári ATI Autósiskola ügyvezetője azt mondta: legutóbb decemberben, az üzemanyag-ársapka eltörlése után emelték a gyakorlati óra díját 7000-ről 8000 forintra. Tavasz végéig nem tervezik, hogy az árakhoz nyúlnak.

– A B kategóriás jogosítványra hajtók eddig 7000 forintot fizettek óránként, de januártól már 8000 forint a díj – mondta Böröczi Csaba, a kaposvári Citrom Autósiskola vezetője. – Egy tanulónak minimum 30 órát kell vezetnie, ez azt jelenti, hogy az eddigi 210 ezer forintos költség 2023-ban 240 ezer forintra emelkedik. Nem kevés, viszont ha megnézzük, hogy mennyivel drágult az utóbbi időben például a kenyér, akkor már talán nem tűnik túl soknak.

Böröczi Csaba szerint az infláció miatt lépték meg a döntést. Az autók az elmúlt 1–1,5 év alatt nagyjából 20–25 százalékkal drágultak, már nem találni új modellt 5-6 millió forint körüli összegért. Ráadásul az alkatrészek árainál esetenként 30–40 százalékos növekedés figyelhető meg. A 33 éve működő autósiskola több mint 20 oktatót foglalkoztat alvállalkozóként, 2021-ben 1110 tanulójuk volt, 2022-ben 1088-an jelentkeztek náluk, 90 százalékuk B kategóriás hallgató volt.

– Tavaly cseréltem autót, egyéves használt dízelt vettem, s legalább öt évig szeretném még használni – hangsúlyozta. – Olyan járműre van szükségem, amivel folyamatosan lehet dolgozni, s nem kell állandóan a szerelőhöz rohangálni. Nőnek a költségek, beletörődtem.

Böröczi Csaba kiemelte: hiába emeltek árat januárban, a kaposvári vezetési díjak még így is alacsonyabbak, mint több nagyvárosban. Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron vagy a fővárosban 10–11 ezer forintot kérnek óránként a B kategóriás tanulóktól.



Akkor jelentkeznek, ha összejön a pénz

– Moped, kis- és nagymotorképzést is folytatunk – hangsúlyozta Böröczi Csaba, a kaposvári Citrom Autósiskola vezetője. – A B kategóriás tanulóknál nem ritka, hogy az előírtnál több órára fizetnek be. Volt, aki 40–50 óra gyakorlás után jelentkezett vizsgára, más ennél is lényegesen hosszabb ideig járt hozzánk.

Szerinte elképzelhető, hogy 2023-ban valamivel kevesebben jelentkeznek majd az autósiskolákba, s azt sem tartja kizártnak, hogy akiknek nincs elég pénzük, azok átütemezik a tanulást, s akkor sajátítják el a vezetés alapjait, amikor végre sikerül összegyűjteni az összeget. Azt mondta: a koronavírus-járvány alatt is adódtak aggályok, de az oktatásban alighogy megszűnt a kényszerű leállás, ismét munkába álltak.

A szakember szerint a mostani infláció ellenére is alaposan mérlegelniük kellett az áremelést, ugyanis a somogyi átlagfizetések alacsonyabbak számos városhoz képest.